Mô hình “Tổ 3 trên 1” giúp người lầm lỗi hoàn lương

Nhằm giúp đỡ người lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thọ Xuân đã phối hợp cùng Công an huyện triển khai thực hiện mô hình “Tổ 3 trên 1” - tức là 3 hội viên CCB trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ 1 người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Thông qua mô hình, CCB huyện đã tiếp thêm niềm tin, động lực để những người lầm lỗi phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.

Hội Cựu chiến binh xã Xuân Hòa (Thọ Xuân) thăm hỏi gia đình anh Đỗ Ngọc Phúc, thôn Tỉnh Thôn 2, xã Xuân Hòa.

Do gây ra tai nạn giao thông, dẫn tới hậu quả chết người nên anh Đỗ Ngọc Phúc, thôn Tỉnh Thôn 2, xã Xuân Hòa bị xử án treo. Khi thụ án tại địa phương, anh Phúc không tránh khỏi tự ti và mặc cảm với xã hội. Để giúp anh vực dậy tinh thần, có việc làm ổn định, cấp ủy, chính quyền xã đã tạo điều kiện cho gia đình anh thuê đất, vay vốn đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng. Từ số vốn đó cùng với đức tính chịu thương, chịu khó, công việc làm ăn của anh ngày càng phát triển.

Trong ngôi nhà khang trang, anh Phúc chia sẻ: “Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, tôi cũng luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương, đùm bọc của những người sống xung quanh. Đặc biệt là Hội CCB xã Xuân Hòa thường xuyên gần gũi, giúp đỡ, động viên tôi như người thân trong gia đình”.

Bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương của các thành viên trong "Tổ 3 trên 1” ở xã Xuân Hòa, nhiều năm qua đã khơi dậy tinh thần vươn lên, sớm hòa nhập cộng đồng của nhiều người lầm lỗi. Đó là câu chuyện của anh Đỗ Như Thuận, thôn Tỉnh Thôn 1, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù, sự động viên của Hội CCB xã đã giúp anh tái hòa nhập cộng đồng, chí thú làm ăn. Mừng hơn, khi được chính quyền xã tạo điều kiện cho thuê đất, anh đã xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi gà, vịt, thả cá, với thu nhập hằng năm đạt trên 250 triệu đồng.

Chia sẻ về hiệu quả của mô hình, ông Bùi Ngọc Hào, Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Hòa, cho biết: "Các hội viên CCB tham gia mô hình đều là những người có uy tín, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm. Từ khi thành lập mô hình “Tổ 3 trên 1”, các hội viên CCB thường xuyên gặp gỡ, trao đối với người lầm lỗi. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, giáo dục người lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm công việc ổn định. Sau 11 năm thực hiện mô hình, CCB xã Xuân Hòa đã giáo dục, cảm hóa được 12/18 người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi là công việc không hề đơn giản, bởi sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương nhiều người không tránh khỏi mặc cảm, tự ti, trước sự phân biệt dị nghị, dò xét của không ít người trong cộng đồng. Thấu hiểu tâm lý đó, tháng 6/2013, Hội CCB huyện Thọ Xuân phối hợp với Công an huyện xây dựng mô hình “Tổ 3 trên 1”. Bằng uy tín, trách nhiệm và tình yêu thương, sự kiên trì, các thành viên trong “Tổ 3 trên 1” thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những người lầm lỗi. Đồng thời, khơi dậy những điều tốt đẹp trong bản thân những người lầm lỗi để động viên, giúp đỡ họ vươn lên, hòa nhập cộng đồng, tránh xa quá khứ. Bằng cách làm thiết thực, những năm qua hoạt động của “Tổ 3 trên 1” luôn đạt hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an huyện ghi nhận, đánh giá rất cao, Nhân dân tin tưởng. Trong 11 năm thực hiện mô hình, các CCB đã giúp đỡ hơn 100 đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

“Để thực hiện tốt mô hình “Tổ 3 trên 1”, Hội CCB huyện Thọ Xuân tiếp tục cùng Công an huyện chỉ đạo hội CCB các xã, thị trấn làm tốt công tác phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn, tổ an ninh trật tự tại các thôn, xóm trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người người lầm lỗi. Hiện nay, toàn huyện đang duy trì hoạt động 295 tổ với 885 hội viên các xã, thị trấn trực tiếp tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi đang thụ án tại địa phương sớm ổn định cuộc sống” - Chủ tịch Hội CCB huyện Thọ Xuân Nguyễn Văn Bình cho biết.

Bài và ảnh: Trung Hiếu