“Mạnh tay” với tội phạm tín dụng đen dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhu cầu vay vốn làm ăn, mua sắm của người dân tăng cao. Đây cũng là thời cơ để tội phạm hoạt động trong lĩnh vực “tín dụng đen” bùng phát mạnh ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Mở đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, là một trong những giải pháp trọng tâm.

Công an TP Thanh Hóa bắt nhóm đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Triệu Sơn được ghi nhận là một trong những địa phương có nhiều diễn biến phức tạp về tội phạm “tín dụng đen”. Cách thức hoạt động rất đa dạng, tinh vi, gây nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện, bắt, khởi tố nhiều vụ, nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Từ đó đã tạo được chuyển biến rõ nét, tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn giảm dần qua các năm. Nếu như năm 2023, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện, bắt, khởi tố 12 vụ, 20 đối tượng, đến năm 2024, giảm xuống còn 3 vụ, với 4 đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, được các tầng lớp Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Được biết, công tác đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh thời gian qua được Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Bám sát chỉ đạo này, lực lượng công an toàn tỉnh với phương châm “bám người vay để đánh”, “phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra vỡ hụi”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, năm 2023, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 183 vụ/243 bị can với số tiền thu lời bất chính trên 110 tỷ đồng; năm 2024, giảm xuống còn 112 vụ/132 bị can, số tiền thu lời bất chính khoảng trên 50 tỷ đồng. Điển hình như Công an TP Thanh Hóa vừa đồng loạt bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến đường dây “tín dụng đen” trên địa bàn. Mở rộng vụ án, lực lượng này bắt giữ thêm 4 đối tượng khác trong cùng đường dây.

Trong số 17 đối tượng bị bắt giữ, có 15 đối tượng trú tại TP Thanh Hóa, 2 đối tượng trú tại huyện Quảng Xương. Hầu hết các đối tượng đều có tiền án, tiền sự. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, bằng việc cho vay truyền thống và núp bóng “góp thăm”, “góp ống”. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt (ngày 14/11/2024), các đối tượng đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa vay tiền, với mức lãi suất “cắt cổ” từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương 100-600%), đã thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng...

Đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen” tuy đã đạt được những kết quả quan trọng. Song, để ngăn chặn “tận gốc” hoạt động “tín dụng đen” là điều không dễ dàng. Bởi nhu cầu được tiếp cận khoản vay “nóng”, vay “gấp” của người dân vẫn còn rất cao, nhất là vào cuối năm và dịp tết. Trong khi đó, việc tiếp cận được khoản vay ở tổ chức tín dụng chính thống còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc cho vay tiền với lãi suất cao, đem lại nguồn thu nhập lớn nên các đối tượng không dễ dàng từ bỏ mà chuyển sang các hình thức hoạt động tinh vi hơn nhằm đối phó với lực lượng chức năng...

Để ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, theo Công an tỉnh, các giải pháp được tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Gắn công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” với công tác đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, các đường dây tổ chức đánh bạc, tội phạm ma túy. Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được nguồn vốn ở hệ thống ngân hàng, với dịch vụ nhanh gọn và thuận tiện. Việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, các cơ sở kinh doanh chuyển đổi từ kinh doanh dịch vụ cầm đồ sang kinh doanh dịch vụ tài chính cần được kiểm soát chặt chẽ hơn...

Để tội phạm “tín dụng đen” không còn “đất sống”, các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các kế hoạch của Công an tỉnh đã ban hành về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đặc biệt, Công an tỉnh vừa ban hành kế hoạch ra quân thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, trong đó có tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Theo đó, đợt cao điểm sẽ diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh và sẽ kéo dài trong 2 tháng. Bắt đầu ra quân thực hiện từ ngày 15/12 tới đây.

Bài và ảnh: Minh Lý