Lễ cất nóc và mở bán Tòa A dự án Chung cư Bình An Plaza

Ngày 9/11, Công ty CP Đầu tư Thương mại Địa ốc Bình An tổ chức Lễ cất nóc và mở bán Tòa A dự án Chung cư Bình An Plaza tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan cùng đông đảo đối tác, khách hàng của công ty.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cất nóc Tòa A dự án Chung cư Bình An Plaza.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu và đông đảo đối tác, khách hàng tham dự lễ cất nóc.

Ông Nguyễn Văn Mao, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Địa ốc Bình An phát biểu tại buổi lễ.

Chung cư Bình An Plaza được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 12.000m2, có cấu trúc gồm 2 tòa nhà chung cư cao 24 tầng với 786 căn hộ, đa dạng diện tích từ 52,35m2 đến 77,38m2. 100% căn hộ sở hữu thiết kế hiện đại, tối đa hóa công năng sử dụng, mỗi căn hộ đều có 2 lô gia riêng biệt để mọi không gian đều có ánh sáng tự nhiên. Một trong những ưu thế vượt trội của Bình An Plaza là sở hữu đa dạng tiện ích nội khu: Khu vui chơi trẻ em, trường mầm non, phòng tập gym, spa, vườn dạo bộ, khu thể thao ngoài trời... đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của cư dân. Đặc biệt, Bình An Plaza có tầng hầm để xe lên đến 7.740,4m2 và là khu chung cư đầu tiên tại Thanh Hóa thiết kế hồ bơi ngoài trời đáp ứng nhu cầu thể thao, giải trí cho cư dân. Tính pháp lý rõ ràng, minh bạch và được các cơ quan chức năng chấp thuận, phê duyệt, cấp phép là một trong những điểm cộng rất lớn của dự án.

Đại diện Công ty CP Bất động sản Bắc Bộ - Đơn vị phân phối chính thức dự án chia sẻ tiềm năng phát triển của dự án Bình An Plaza tại sự kiện.

Khách hàng quan tâm, tìm hiều về dự án Chung cư Bình An Plaza.

Được khởi công từ tháng 10/2023, với sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư cùng sự cố gắng của nhà thầu, các đơn vị tư vấn, giám sát, ngày 9/11, Tòa A Chung cư Bình An Plaza đã chính thức cất nóc theo đúng tiến độ cam kết với khách hàng. Đây chính là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự thành công và uy tín của chủ đầu tư cũng như các đơn vị phân phối nhằm sớm đưa dự án trở thành nơi an cư lý tưởng của khách hàng.

Dự án được cất nóc đúng tiến độ đề ra là minh chứng cho uy tín của chủ đầu tư.

Ngay sau lễ cất nóc, chủ đầu tư sẽ tiếp tục đẩy nhanh các hạng mục thi công khác để sớm hoàn thiện dự án, bàn giao căn hộ chung cư và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sống chất lượng.

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang khẳng định tỉnh Thanh Hóa hiện đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu nhà ở ngày càng cao. Việc Công ty CP Đầu tư Thương mại Địa ốc Bình An đầu tư xây dựng chung cư Bình An Plaza không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nhà ở, dịch vụ cho cư dân tại khu vực phía Tây TP Thanh Hóa, mà còn tạo ra điểm nhấn kiến trúc đô thị, góp phần đưa thị trường bất động sản Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư và đề nghị công ty tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, hoàn thành bàn giao căn hộ vào quý 2/2025 theo đúng cam kết. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, đảm bảo tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Đại diện chủ đầu tư và đơn vị phân phối trao thưởng cho các khách hàng may mắn.

Trong không khí sôi động, náo nhiệt của sự kiện Lễ cất nóc Tòa A dự án Chung cư Bình An Plaza, khách hàng còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng và may mắn nhận được giải nhất của chương trình là tivi Samsung 75 inch, giải nhì là máy giặt Samsung Inverter cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Ông Nguyễn Văn Mao, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Địa ốc Bình An trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cũng như văn hóa sẻ chia cùng cộng đồng, nhân dịp này, Công ty CP Đầu tư Thương mại Địa ốc Bình An đã trao tặng 500 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh để ủng hộ công tác an sinh xã hội của địa phương.

Nguyễn Lương