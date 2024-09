Lào Cai lên tiếng về tin tìm thấy 17 hộ với 70 nhân khẩu tại xã Cốc Lầu

Do địa hình thôn Kho Vàng gần một con suối nên nguy cơ sạt lở cao nên chính quyền địa phương đã ý thức rất cao trong việc tuyên truyền sớm để người dân chủ động phòng tránh.

Lực lượng công an và người dân thôn Kho Vàng.

Tối 12/9, ông Nguyễn Quốc Nghi, Bí thư Đảng ủy xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, thông tin về việc tìm thấy 17 hộ dân ở Kho Vàng, tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai như trên một số phương tiện truyền thông đại chúng đã đưa là không chính xác.

Trước đó, trên một số phương tiện truyền thông đại chúng thông tin 17 hộ dân tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) với hơn 70 nhân khẩu đã được chính quyền địa phương tìm thấy khi đang dựng lán trại trên đồi để ở nhằm tránh lũ lụt và sạt lở đất.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Quốc Nghi chia sẻ, việc các hộ dân di chuyển lên khu vực an toàn tránh trú lú, sạt lở đất là chính quyền địa phương đã biết từ trước và nằm trong kế hoạch đã được chính quyền xã Cốc Lầu vận động, trao đổi với người dân địa phương. Trước thời điểm người dân di chuyển, chính quyền xã Cốc Lầu sau khi nhận thông tin về cơn bão số 3 và hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn dẫn tới lũ, sạt lở đất đã trao đổi với trưởng thôn Kho Vàng là Vàng Seo Chứ để vận động người dân trong thôn di chuyển đến nơi an toàn nếu thời tiết có diễn biến xấu.

Ngoài ra, do địa hình thôn Kho Vàng, nhất là nơi cư trú của 17 hộ dân với 70 nhân khẩu gần một con suối nên nguy cơ sạt lở cao nên chính quyền địa phương đã ý thức rất cao trong việc tuyên truyền sớm để người dân chủ động phòng tránh thiên tại.

Do vậy, người dân Kho Vàng đã có sự chuẩn bị lều bạt từ trước để sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn theo vận động của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, trong thời điểm khi các hộ dân di chuyển (chiều 9/9), thời tiết tại khu vực có mưa lớn, giao thông chia cắt, mất điện toàn huyện, mất liên lạc viễn thông nên chính quyền thôn Kho Vàng đã không thể thông tin kịp thời cho chính quyền xã Cốc Lầu biết.

Do tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Kho Vàng bị sạt lở, chia cắt giao thông từ sáng 10/9 nên lực lượng chức năng không tiếp cận được. Đến sáng 11/9, chính quyền địa phương mới cử một tổ công tác phải đi bộ 15km mất gần 3 giờ mới tiếp cận được địa bàn Kho Vàng để nắm tình hình và mới biết được người dân đã chủ động di chuyển đến nơi an toàn từ trước đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trưa 11/9, địa phương đã cử lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết lên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và hướng dẫn phương án phòng, chống thiên tai.

Ông Nguyễn Quốc Nghi cho biết thêm, thôn Kho Vàng được sát nhập từ hai thôn trước đó là thôn Kho Lạc 29 hộ và thôn Bản Vàng 17 hộ dân. Ngoài 17 hộ dân đã di chuyển đến nơi an toàn, trong thôn còn khoảng 10 hộ ở những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét sau khi được sự vận động của chính quyền địa phương cũng đã di chuyển đến nơi an toàn để tránh, trú.

Hiện nay toàn thôn Kho Vàng có tổng số hơn 50 hộ dân với trên 200 nhân khẩu. Trong những ngày qua, mưa lớn và sạt ở đất cũng đã gây hư hại 6 ngôi nhà của người dân nhưng không có thiệt hại về người.

Ông Nghi cũng cho biết thêm, hiện nay xã Cốc Lầu cũng đã tổng hợp các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao phải di dời để đã báo cáo lãnh đạo huyện Bắc Hà. Tuy nhiên do thời tiết những ngày qua vẫn còn mưa, giao thông chia cắt, nguy cơ sạt lở lớn nên phải đảm bảo an toàn thì mới dám cử cán bộ đi kiểm tra xem mức độ nguy hiểm hay an toàn đến đâu, như thế nào.

“Như vừa rồi lên kiểm tra cũng có nhiều nhà bị nứt và nguy cơ bay nhà rồi nên không dám đưa dân trở lại ở được. Ngoài ra, còn phải thông kê có bao nhiêu nhà phải di dời và bao nhiêu nhà có thể ở được, sau đó xem nguyện vọng người dân như thế nào. Thật ra nhiều nhà ở đó bao nhiêu năm rồi, tất cả tài sản người ta ở đấy nên việc vận đông di chuyển nhà phải có thời gian. Do vậy, chính quyền địa phương đã quyết định để 17 hộ dân ở tạm tránh trú nơi an toàn trước sau đó mới tính tiếp được”, ông Nghi chia sẻ./.

