Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của người dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn TP Thanh Hóa đã trở thành “lá chắn” vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Với nhiều cách làm sáng tạo được triển khai hiệu quả, phong trào đã góp phần quan trọng trong việc kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuyên truyền về mô hình “Tổ an ninh công nhân” trong Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam, tại Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa).

Mô hình tự quản - "lá chắn" bảo vệ an ninh cơ sở

Theo số liệu báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 TP Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn thành phố đang duy trì 66 mô hình tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả. Riêng trong năm 2024, thành phố đã xây dựng, ra mắt 10 mô hình mới. Các mô hình đều được xây dựng, duy trì và thực hiện đúng quy định, trở thành nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Là một trong những địa bàn có tình hình ANTT phức tạp, nhưng kể từ khi phường Đông Vệ triển khai mô hình “Camera giám sát ANTT”, tình trạng trộm cắp vặt đã giảm rõ rệt. Bà Nguyễn Thị Hằng, người dân tổ dân phố Quảng Xá, chia sẻ: "Những năm trước đây, trên địa bàn phường thường xuyên xảy ra những vụ trộm cắp vặt, gây nhiều bức xúc trong Nhân dân. Nhưng từ khi có mô hình “Camera giám sát ANTT”, cuộc sống của người dân đã thay đổi tích cực, an toàn hơn rất nhiều". Đặc biệt, bà Hằng nhấn mạnh một thay đổi quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của các gia đình ven đường lớn đó là trước đây, khi xây dựng công trình nhà ở, thường hay bị mất trộm sắt, xi măng, máy móc các loại. Nhưng giờ đây, nhờ có hệ thống camera giám sát của nhà dân cũng như của phường lắp đặt hoạt động 24/24 giờ, người dân không còn nỗi lo bị mất cắp, không lo bị phá hoại.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Đông Vệ, cho biết: “Thông qua hệ thống “Camera giám sát ANTT”, chúng tôi đã khai thác tối đa trong việc giải quyết các vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật. Đồng thời, hệ thống giúp lực lượng công an xác định chính xác được vị trí, có mặt kịp thời khi có vi phạm xảy ra, mang lại hiệu quả cao và sự hài lòng của người dân.

Hiện nay, trên toàn thành phố đã xây dựng được 34 mô hình “Camera giám sát ANTT”, với tổng số 1.911 mắt camera tại 34/34 xã, phường và 287 điểm nhân rộng. Năm 2024, lực lượng công an toàn thành phố đã tiến hành 1.028 lượt trích xuất hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác điều tra, khám phá các vụ án và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xác minh, làm rõ 152 vụ việc liên quan đến ANTT.

Bên cạnh mô hình “Camera giám sát ANTT”, TP Thanh Hóa còn triển khai nhiều mô hình tự quản hiệu quả khác. Mô hình “Trường học an toàn giao thông (ATGT)” được triển khai tại 14 xã, phường đã phát huy hiệu quả trong việc phân luồng, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường học, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Thông qua mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”, lực lượng công nhân môi trường đã cung cấp 32 tin liên quan đến ANTT, trong đó có 12 nguồn tin được chuyển hóa phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, đã có trường hợp công nhân môi trường bắt được đối tượng trộm cắp tài sản (dây điện chiếu sáng) trong quá trình làm việc. Mô hình “Tổ an ninh công nhân” được xây dựng tại 24 doanh nghiệp FDI, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công nhân, người lao động. Các thành viên trong mô hình đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng công an, công đoàn ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vụ việc có dấu hiệu đình công, ngưng việc tập thể.

Ngoài ra, thành phố còn xây dựng và duy trì các mô hình “Dòng họ với ANTT” tại 2 dòng họ; “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” tại 1 xứ đạo; “Liên kết đảm bảo ANTT” tại 4 phường; “CLB nhà trọ tự quản về ANTT” tại 4 phường; “Tổ dân phố không bạo lực gia đình” tại 1 phường; và “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có biểu hiện, nguy cơ vi phạm pháp luật” tại 2 phường. Đặc biệt, việc vận động xây dựng, ra mắt 927 mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và 1.143 “Điểm chữa cháy công cộng” cũng là một thành công nổi bật của thành phố trong năm 2024.

Công tác dân vận - nâng cao hiệu quả phong trào từ gốc

Song song với việc xây dựng các mô hình tự quản ANTT, TP Thanh Hóa chú trọng đến công tác dân vận trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Năm 2024, Công an thành phố phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức thành công 2 lớp tập huấn công tác dân vận cho 600 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thành phố đã duy trì và thực hiện có hiệu quả 3 mô hình dân vận khéo, gồm: “Lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phối hợp phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trật tự công cộng qua hình ảnh”; “Công an xã Thiệu Vân chính quy, sáng tạo, nhiệt huyết, đẹp trong lòng dân”; và “Cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Hưng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự công cộng và văn minh đô thị”. Trong năm 2024, thành phố đã xây dựng và tổ chức ra mắt 7 mô hình “Dân vận khéo” mới tại các phường Đông Thọ, Tào Xuyên, Quảng Hưng, Đông Vệ, Quảng Thắng, Trường Thi và Đông Hải, tập trung vào đổi mới công tác vận động Nhân dân thực hiện Luật Cư trú và giải quyết các thủ tục hành chính.

Điểm nhấn đặc biệt trong công tác dân vận là việc tổ chức hội nghị diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại 34/34 phường, xã. Tại các diễn đàn này, lực lượng công an thành phố đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải trình những vấn đề Nhân dân và đại biểu các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, nhằm xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả công tác dân vận đã góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ gốc, khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực của quần chúng Nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT. Cụ thể, quần chúng Nhân dân đã cung cấp 692 tin, trong đó 265 tin có giá trị về ANTT, với các hình thức: qua hòm thư tố giác (5 tin), Nhân dân trực tiếp đến cơ quan công an cung cấp (312 tin), và qua đường dây nóng (375 tin). Tuần tra Nhân dân được tổ chức với 8.760 lượt, 21.900 lượt người tham gia, giải quyết 26 mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Tuần tra vũ trang với 2.920 lượt, 23.360 lượt người tham gia, phát hiện 106 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, 5 vụ ma túy, 2 vụ trộm cắp tài sản.

Thành công của các mô hình tự quản về ANTT cũng như công tác dân vận trên địa bàn TP Thanh Hóa được đánh giá là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 138 thành phố, cùng với sự tham mưu hiệu quả của lực lượng công an thành phố. Các mô hình đều xuất phát từ thực tiễn, gắn với yêu cầu đảm bảo ANTT tại cơ sở, thu hút được sự tham gia tích cực của người dân và phát huy được vai trò chủ thể của quần chúng Nhân dân trong công tác bảo vệ ANTQ.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 TP Thanh Hóa, một số mô hình tự quản về ANTT tại một số cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục hoạt động còn chưa thường xuyên, liên tục, mang tính hình thức; ý thức trách nhiệm với công việc còn chưa cao, chưa phát huy được vai trò, chưa thu hút được cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Công tác phối kết hợp trong việc xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT có lúc còn chưa thường xuyên.

Thời gian tới, TP Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT hiện có, đồng thời nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đặc biệt, thành phố sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả của các mô hình “Camera với ANTT”, “Trường học an toàn giao thông”, “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”, “Tổ an ninh Công nhân” và các mô hình tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục..., góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Ngân Hà