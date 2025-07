Công an xã Như Thanh tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

Sau sắp xếp, xã Như Thanh có diện tích 74km2, hơn 26.000 nhân khẩu. Với địa bàn rộng, dân cư đông, Công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Công an xã Như Thanh ra quân thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm.

Trung úy Lê Đức Thắng, cán bộ Tổ tổng hợp cho biết: Để đảm bảo công tác ANTT, đơn vị đã rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt là các khu vực trọng điểm về ANTT. Đồng thời, công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đối tượng được thực hiện chặt chẽ. Theo đó, phân công lực lượng cảnh sát khu vực phụ trách các thôn, khu phố nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT. Bên cạnh đó, các mô hình tự quản về ANTT và phòng cháy chữa cháy như “Camera với ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”, “Xã an toàn về ma túy, không ma túy”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”... tiếp tục được củng cố và tổ chức hoạt động hiệu quả. Mặt khác, Công an xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và duy trì hoạt động của lực lượng ANTT tại cơ sở.

Sự quyết liệt trong công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an xã Như Thanh được thể hiện qua việc xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề liên quan đến ANTT phát sinh ở cơ sở. Điển hình, vào lúc 23h ngày 7/7/2025 qua nguồn tin báo của quần chúng Nhân dân, Công an xã đã phối hợp với Công an xã Yên Thọ ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên gồm 17 đối tượng ở các xã Nông Cống, Thăng Bình, Thắng Lợi mang theo hung khí điều khiển 8 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng, trên tuyến đường Vạn Thiện - Bến En. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý.

Trong những ngày đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an xã Như Thanh đã tập trung hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID an toàn, cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện lừa đảo trực tuyến... Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, Công an xã Như Thanh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANTT trên địa bàn, qua đó tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Thiện Nhân