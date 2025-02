9 ngày nghỉ tết, ANTT bảo đảm ổn định, phạm pháp hình sự giảm sâu

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ 26 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng) tình hình an ninh - trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được bảo đảm ổn định. Toàn tỉnh xảy ra 11 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 52,17% so với cùng kỳ năm 2024. Tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đêm giao thừa, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an được tăng cường triển khai các biện bảo đảm ANTT phục vụ Nhân dân đón giao thừa.

Tính từ tháng 11/2024 đến cuối tháng 1/2025, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường các biện pháp bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Riêng Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai hàng chục mệnh lệnh, phương án và kế hoạch chuyên đề về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng, chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn và các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của Nhân dân; chủ động nhận diện và đấu tranh phòng, chống có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ và các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, trật tự công cộng.

Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, giám sát tình hình bảo đảm ANTT trong dịp Tết. Trong 9 ngày nghỉ Tết các đơn vị công an trong tỉnh vẫn thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực lãnh đạo, chỉ huy và duy trì đủ quân số thường trực, ứng trực sẵn sang tham gia giải quyết, xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp về ANTT.

Đặc biệt, trong đêm giao thừa, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai các phương án giám sát, chốt chặn và tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về pháo, bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với thành viên các tổ ANTT tại cơ sở tuần tra vào thời điểm ban đêm.

Nhờ chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội nên trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. An ninh trên các tuyến biên giới, vùng giáo, vùng dân tộc, miền núi được bảo đảm; phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; chủ động nắm chắc tình hình an ninh xã hội, không để xảy ra tình hình khiếu kiện phức tạp trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động của tội phạm được kiềm chế, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự, giảm 12 vụ (52,17%), trong đó gây thương tích 9 vụ làm 21 người bị thương (giảm 47,1% so với cùng kỳ năm 2024), gây rối trật tự công cộng xảy ra 1 vụ, trộm cắp tài sản xảy ra 1 vụ; không để xảy ra trọng án và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 11/11 vụ phát hiện trong 9 ngày nghỉ Tết (đạt 100%); phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 14 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 130 viên hồng phiến và nhiều tang vật khác có liên quan; tổ chức tuần tra kiểm soát ngăn chặn, khống chế kịp thời 3 đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi cố ý gây thương tích.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường và quản lý chặt chẽ, nhất là tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ, các loại vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ trái pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vừa làm tốt công tác tuyên truyền vận động, vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động đã duy trì 100% quân số tuần tra, kiểm bảo đảm trật tự ATGT, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Qua công tác tuần tra đã phát hiện lập biên bản xử phạt gần 1.479 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, xử phạt hơn 8,420 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định 46 trường hợp, tạm giữ 595 phương tiện vi phạm; xử phạt vi phạm về nồng độ cồn 553 trường hợp, phạt tiền gần 1,984 tỉ đồng.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, tình hình tai nạn giao thông giảm 15 vụ (45,5%), giảm 4 người chết (28,57%) và giảm 26 người bị thương (63,42%) so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác phòng cháy, chữa cháy được bảo đảm an toàn, trong đó đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ kịp thời 8 vụ cháy và 1 vụ tai nạn, không để xảy ra thiệt hại về người.

Đình Hợp (CTV)