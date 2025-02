Công an thị xã Bỉm Sơn xây dựng xã, phường không ma túy

Lực lượng Công an thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng “Xã, phường không ma túy”, góp phần tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công an phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn tuyên truyền, vận động người dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy.

Thị xã Bỉm Sơn được xác định là trung tâm kinh tế của vùng kinh tế động lực, đồng thời là cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thanh Hóa. Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Ninh Bình và các huyện: Hà Trung, Nga Sơn, có mạng lưới giao thông thuận lợi với tuyến Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam chạy qua...

Bên cạnh những thuận lợi đó, những năm qua, tình hình an ninh trật tự nói chung, tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Với mục tiêu chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiểm soát chặt chẽ tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền từ Thị ủy đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy đã được phát hiện và đấu tranh triệt xóa. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến ma túy được tiến hành nghiêm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, phong trào toàn dân phòng, chống ma túy nói riêng được đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Tuy nhiên, theo thống kê trên địa bàn thị xã, số người liên quan đến ma túy ngoài cộng đồng vẫn còn 44 đối tượng nghiện, 23 đối tượng nghi nghiện, 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trên 100 đối tượng nghi sử dụng ma túy, 15 đối tượng quản lý sau cai nghiện, 138 đối tượng tù tha về tội phạm ma túy. Trong khi đó, công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và điều trị thay thế còn nhiều khó khăn, tình hình sử dụng ma túy vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy; thực hiện Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” của Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị xã Bỉm Sơn đã tham mưu Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các đơn vị chức năng triển khai xây dựng “Xã, phường không ma túy” trong cộng đồng dân cư.

Thiếu tá Vũ Việt Bách, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an thị xã Bỉm Sơn cho biết: "Để thực hiện hiệu quả đề án, Công an thị xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện. Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn. Ngoài ra, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đấu tranh mạnh với tội phạm về ma túy. Cùng với đó, tăng cường công tác lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện bắt buộc. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy, tập trung tại các khu dân cư; khu, cụm công nghiệp, các trường học trên địa bàn để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân...". Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ khi triển khai xây dựng “Xã, phường không ma túy” đến nay, lực lượng công an thị xã đã tăng cường rà soát các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn và đã đưa 15 đối tượng ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; có hồ sơ quản lý 45 đối tượng nghiện. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thị xã cũng không có điểm, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy hoặc điểm, tụ điểm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng ma túy.

Bám sát các tiêu chí, hướng dẫn của Công an tỉnh trong thực hiện đề án, Công an phường Ngọc Trạo đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Đồng thời phân công lực lượng nắm sát địa bàn, đối tượng; rà soát các đối tượng đưa vào diện quản lý; tích cực tuyên truyền tác hại của ma túy và cách phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy đến Nhân dân dưới nhiều hình thức như: căng treo băng rôn, khẩu hiệu, xây dựng các bài tuyên truyền phát trên đài truyền thanh của phường và các phương tiện lưu động của công an phường... Đồng thời, vận động người dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy, thông tin về người sử dụng ma túy và nghi sử dụng ma túy để có biện pháp quản lý, giáo dục. Đến nay, phường Ngọc Trạo chỉ còn 4 đối tượng nghiện ma túy đang được quản lý và cai nghiện tại cộng đồng; 5 đối tượng nghi nghiện; 19 đối tượng nghi sử dụng. Từ nay đến cuối năm 2025, công an phường sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp để tiếp tục giảm thiểu con số này; quyết tâm xây dựng Ngọc Trạo trở thành phường không có tệ nạn ma túy.

Để hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2025, 7/7 xã, phường không ma túy, bên cạnh những giải pháp quyết liệt của lực lượng công an; các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi người, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức và chung tay góp sức trong công tác phòng, chống ma túy, giáo dục con em không sử dụng ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương