Hiệu quả từ các mô hình tự quản về an ninh trật tự

Xuân Sinh (Thọ Xuân) là xã có địa bàn rộng, dân số đông, tiếp giáp với huyện Triệu Sơn, có tuyến Quốc lộ 47 đi qua. Đây là điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, cùng với việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền 1 lần/ngày về ANTT; đăng video khuyến cáo các biện pháp nhận diện và phòng tránh tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, Công an xã Xuân Sinh đặc biệt quan tâm đến việc triển khai và thực hiện hiệu quả các mô hình đảm bảo ANTT, trong đó có mô hình “Camera với ANTT”.

Thông qua mô hình “Camera với ANTT” đã giúp Công an xã Xuân Sinh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại úy Hoàng Quốc Việt, Phó trưởng Công an xã Xuân Sinh, cho biết: “Mô hình camera với ANTT được công an xã thực hiện từ năm 2020. Đến nay, trên địa bàn xã đã lắp đặt được 25 mắt camera tại các trục đường chính. Từ hệ thống camera đã giúp cho lực lượng công an làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Điển hình, ngày 7/3/2024 tại thôn Ngọc Lạp xảy ra vụ trộm cắp tài sản, thông qua hệ thống camera đã giúp lực lượng công an điều tra 2 đối tượng trộm cắp. Hay như ngày 28/2/2024 tại thôn 15 xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng, qua trích xuất dữ liệu camera, lực lượng công an đã điều tra 8 đối tượng gây rối...”.

Không chỉ xã Xuân Sinh mà đến nay trên địa bàn huyện Thọ Xuân có 30/30 xã, thị trấn xây dựng, triển khai, thực hiện hiệu quả mô hình “Camera với ANTT”. Toàn huyện có trên 5.200 mắt camera hướng ra địa điểm công cộng, mặt đường giao thông, trong đó 30/30 xã, thị trấn đã lắp đặt trên 780 mắt kết nối về phòng trực ban của công an xã, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã lắp trên 900 mắt và gần 3.600 mắt camera của các hộ gia đình. Mô hình đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội. Qua trích xuất hình ảnh từ camera đã giúp lực lượng công an phát hiện, nhanh chóng làm rõ nhiều vụ việc, hành vi vi phạm về ANTT, cụ thể đã trích xuất gần 1.000 lượt, làm rõ trên 300 vụ việc, trong đó hơn 100 vụ tai nạn, va chạm giao thông, trên 60 vụ trộm cắp tài sản, 50 vụ cố ý gây thương tích, 31 vụ gây rối trật tự công cộng, 5 vụ cướp giật tài sản, 2 vụ nhóm thanh niên đua xe, lạng lách trên đường.

Những năm qua, xác định việc thực hiện mô hình tự quản về ANTT là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Vì vậy, Công an huyện Thọ Xuân đã tập trung tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, ngày càng có nhiều mô hình tự quản về ANTT được xây dựng, hoạt động hiệu quả và nhân rộng như các mô hình “Tổ 3 trên 1 - cựu chiến binh tham gia quản lý, giám sát và giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng“; “Cổng trường an toàn giao thông”; “Liên kết bảo đảm ANTT vùng giáp ranh“; “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”; “Tuyên truyền phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích VNeID” tại thị trấn Sao Vàng...

Việc nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

