Lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Hoằng Đức

Trở lại cuộc sống đời thường, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa) tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Lê Hồng Lân, chủ tịch hội cựu chiến binh thăm mô hình hội viên Nguyễn Đình Sỹ chăn nuôi gà đẻ trứng với tổng đàn lên đến gần 2.000 con mỗi năm cho thu nhập 20 triệu đồng/tháng.

Những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã trở thành động lực lớn để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB xã Hoằng Đức, (Hoằng Hóa) phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, nhất là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tính cần cù, sáng tạo của cán bộ, hội viên trong phát triển kinh tế.

Nhìn lại chặng đường 5 năm (giai đoạn 2019-2024), thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên đã luôn giữ nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh bằng việc quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên, kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, động viên CCB tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, tuyên truyền, kích động Nhân dân. Đồng thời, hội tích cực tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp về quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chế độ, chính sách cho người có công, người khuyết tật, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự.

Hội CCB xã Hoằng Đức hiện có 452 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội, năm 2024 kết nạp thêm được 12 hội viên, nâng tỷ lệ CCB vào hội đạt 98,8%. Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hội đã lựa chọn được đội ngũ chi hội trưởng là những người có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, gần gũi với hội viên, trở thành những “hạt nhân” thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt. Các buổi sinh hoạt được duy trì đều đặn với nội dung bám sát chức năng, nhiệm vụ công tác hội và trọng tâm hướng về các nhiệm vụ của địa phương có sự tham gia của CCB, các vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra, liên quan đến đời sống của hội viên.

Ông Lê Hồng Lân, Chủ tịch Hội CCB xã Hoằng Đức cho biết: Để triển khai hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, hội CCB xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực, gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát động sâu rộng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, bình xét thi đua và khen thưởng, rút kinh nghiệm, từ đó tiếp tục chỉ đạo lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở giai đoạn tiếp theo.

Trong hưởng ứng phong trào xây dựng và phát triển kinh tế, Hội CCB xã Hoằng Đức đã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức mở nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh... cho toàn thể hội viên và Nhân dân; từ đó giúp các hội viên áp dụng để đưa cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, như: mô hình trồng cây ăn quả, trang trại tổng hợp của hội viên Nguyễn Đình Sỹ ở chi hội Nội Tý, hội viên Lê Văn Quân chi hội Mỹ Đà... Ngoài ra, còn nhiều hội viên thành lập các tổ thợ nề, thợ hàn khác tạo công ăn việc làm cho các hội viên và Nhân dân trong xã.

Đóng vai trò là “cầu nối” giúp hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, hiện nay cơ sở Hội CCB xã Hoằng Đức đang được đảm nhận ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện với dư nợ thường xuyên là 3.218,75 triệu đồng và nguồn quỹ hội 890 triệu đồng. Số hội viên được vay vốn đã phát huy tốt vốn vay, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, trả lãi đúng kỳ hạn. Từ nguồn vốn vay phát triển kinh tế, nhiều hộ đã thoát nghèo, cận nghèo; số hộ khá giả tăng lên, từ đó có thêm điều kiện chăm lo cho con cái ăn học, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình và tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa hướng về cộng đồng và hội viên khó khăn.

Trong công tác xã hội, 5 năm qua, hội đã kết hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đi thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Hội CCB xã đã cùng với các chi hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà, kịp thời động viên những hội viên khó khăn, ốm đau, hoạn nạn với số tiền hàng chục triệu đồng; tổ chức tang lễ cho hội viên từ trần với tinh thần “Trọn nghĩa non nước, vẹn tình đồng đội”.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương, hội đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, ngày công và vật tư để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đồng thời củng cố các mô hình “Gia đình CCB 4 không”, “Hàng cây, đường hoa CCB”, "Bể chứa và xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng”, “Đoạn đường CCB tự quản về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”, xây dựng chi hội kiểu mẫu...

Bên cạnh đó, Hội CCB xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên bám sát đến từng hộ gia đình nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chi hội đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; có 98,3% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 78% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”.

Hằng năm, hội đều tổ chức ký kết thi đua giữa các chi hội, trong đó có phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Với phương châm mỗi hội viên CCB là một chiến sĩ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, hội đã chủ động phối hợp với lực lượng công an địa phương thành lập các tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội CCB tự quản về an ninh trật tự ở các khu dân cư, phối hợp với cơ quan quân sự tham gia giáo dục quốc phòng ở địa phương; tuyên truyền, vận động thanh niên nhập ngũ, hàng năm xã đều đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân trên giao. Cán bộ, hội viên đều chấp hành tốt các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế - xã hội. Cán bộ, hội viên CCB xã Hoằng Đức còn luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động, tích cực tuyên truyền pháp luật đến người dân...

Phát huy thành tích, kết quả đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, trong thời gian tới, Hội CCB xã Hoằng Đức tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của hội gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Bài và ảnh: Bảo Thanh