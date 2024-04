Lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Vĩnh Lộc

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, trong năm qua, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Lộc đã triển khai và thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của của cuộc vận động, tạo sức lan tỏa rộng khắp, được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, góp phần vào thành công chung trong quá trình XDNTM, xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 của huyện.

Huy động xã hội hóa, tuyến đường giao thông qua thôn 7, xã Minh Tân (Vĩnh Lộc) được thảm nhựa góp phần nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

Xác định việc nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu của xã luôn rất cần sự tham gia tích cực của mỗi người dân, Ðảng bộ, chính quyền xã Minh Tân đã thực hiện tốt công tác dân vận, nêu cao vai trò chủ thể của người dân. Ngoài ra, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu và nắm rõ nội dung và ý nghĩa của cuộc vận động. Qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện. Trong huy động nguồn lực, Nhân dân đã đóng góp trên 12 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt thực hiện tốt việc xã hội hóa trong làm đường giao thông, xã Minh Tân đã huy động được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Cùng sự đầu tư ngân sách của xã và sự đóng góp của người dân, tuyến đường giao thông huyết mạch đi qua thôn 7, 8, 9 được thảm nhựa mặt đường với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng.

Ông Trịnh Quốc Tuấn, bí thư chi bộ thôn 7, xã Minh Tân, cho biết: Tuyến đường này trước đây mặt đường đổ bê tông đã xuống cấp, đi lại khó khăn. Sau khi có chủ trương triển khai làm đường, ban công tác mặt trận thôn đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, hướng dẫn Nhân dân thực hiện. Gia đình, người dân nào chưa thông, thành viên ban công tác mặt trận thôn trực tiếp đến tuyên truyền, giải thích thấu đáo. Trong quá trình triển khai, mọi công việc đều được bàn bạc công khai, minh bạch, có sự tham gia đóng góp ý kiến của Nhân dân vì vậy nên khi tổ chức thực hiện, Nhân dân rất tích cực ủng hộ, người dân đã tự nguyện đóng góp tiền cùng với xã để thảm nhựa toàn bộ tuyến đường, tạo điều kiện đi lại, giao thương, thúc đẩy sản xuất, kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong quá trình thực hiện chương trình XDNTM, Ủy ban MTTQ huyện đã làm tốt công tác phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tuyên truyền các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; các tiêu chí xây dựng thôn, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong cộng đồng dân cư. Vận động Nhân dân thực hiện các nội dung tiêu chí trong XDNTM kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, bằng việc tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chấp hành các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... với nhiều hình thức như lồng ghép trong các hội nghị Nhân dân của thôn, tổ dân phố, hội nghị của các tổ chức đoàn thể và trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn. Đồng thời, triển khai đến từng hộ gia đình trong cộng đồng dân cư việc ký cam kết tham gia thực hiện mô hình. Nhiều mô hình do MTTQ huyện chủ trì có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, như: “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, đã vận động được hàng ngàn ngày công đóng góp của Nhân dân tham gia chỉnh trang, xây dựng cơ sở vật chất như: xây dựng hệ thống tường rào khu trung tâm và các gia đình trong thôn, xây dựng hệ thống bồn hoa trong khu dân cư, nâng cấp các đường trục chính, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước trong khu dân cư, xây dựng công trình lấp ao mở rộng khuôn viên nhà văn hóa, xây dựng khu vui chơi cho trẻ em; lắp hệ thống đèn điện chiếu sáng, đèn trang trí trên các trục đường làng; xây dựng tường rào từng gia đình theo một mẫu; hiến đất để mở rộng đường làng ngõ xóm, ủng hộ việc lắp đặt camera tại các gia đình nhằm đảm bảo an ninh trật tự công cộng.

Mô hình “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc sản xuất, bảo quản, chế biến thức ăn, ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Mô hình “Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đang phát huy được hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ so với trước; nhất là, ý thức về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, tình trạng say rượu, bia, chạy xe với tốc độ cao đã giảm đáng kể...

Mô hình “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường” đã phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, tạo ra những bước chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Mô hình “Vận động Nhân dân lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự” đã lan tỏa ra 100% các khu dân cư với tổng số hơn 4.281 điểm lắp đặt camera, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện.

Những việc làm cụ thể trên đã góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo, diện mạo làng, xã có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện Vĩnh Lộc đã có 111 thôn, 12 xã được công nhận NTM, 1 thị trấn được công nhận đô thị văn minh; có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 30 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, 20 sản phẩm OCOP được xếp loại 3 sao trở lên. Toàn huyện hiện có 98 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 95% gia đình đạt gia đình văn hóa; 100% khu dân cư được công nhận đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trao đổi với bà Bùi Thị Cẩm Tú, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Lộc, được biết: Nhờ sự quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện các mô hình, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự giúp đỡ tận tình của MTTQ tỉnh, sự tạo điều kiện, phối hợp hiệu quả của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, đặc biệt sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, sự đồng thuận của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân đã tạo nên thành công, hiệu quả, giá trị thiết thực của các mô hình. Từ đó, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, tạo động lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Tô Hà