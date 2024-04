Những con đường hoa

Những con đường nhếch nhác, rác thải vứt bừa bãi, cỏ mọc um tùm... gây mất mỹ quan môi trường đã bị “xóa sổ” bởi bàn tay và sức sáng tạo, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp của hội viên phụ nữ cơ sở. Thay vào đó là những tuyến đường hoa, cây xanh ngút ngàn được hình thành, nối dài qua năm tháng. Ngay cả các huyện miền núi khó khăn cũng đã và đang dấy lên phong trào “thay áo mới” cho đường quê, được đông đảo bà con hưởng ứng.

Phụ nữ xã Hợp Lý (Triệu Sơn) chăm sóc đường rào xanh.

Thôn 1, xã Ngọc Liên (Ngọc Lặc) có 3,2km đường liên thôn, xã và 2,2km đường nhánh. Hưởng ứng phong trào “Hàng rào xanh” do Hội LHPN huyện phát động, hội viên phụ nữ, các gia đình và người dân trong thôn đã tự ươm giống cây chè mạn trồng tại các trục đường chính. Chị Phạm Thị Vọng cho biết: “Ban đầu, chúng tôi chỉ trồng một đoạn. Cảm thấy có ích nên chị em đều ươm, trồng nhân giống phát triển ra toàn thôn. Chị em chia nhau chăm sóc, cắt tỉa 1 tháng 1 lần. Nay hàng rào đã xanh mướt mắt".

Đến với các xã Đông Khê, Đông Minh, Đông Ninh (Đông Sơn), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những tuyến đường hoa rực rỡ, tuyến đường tranh bích họa đủ sắc màu, tường rào xanh đầy sức sống. Bà Lê Thị Ngân ở thôn 3, xã Đông Khê, cho biết: "Chúng tôi trồng thêm hoa, cây xanh ở cổng và dọc tuyến đường thôn thuộc phần đất của gia đình để cùng với các hộ liền kề tạo thành tuyến đường dài xanh, sạch, đẹp. Hàng ngày, nhìn thấy hoa nở, cây xanh mát rượi rất vui mắt, chúng tôi cùng nhau giữ vệ sinh, dọn cỏ rác, chăm sóc hoa, cây xanh, coi đây là việc thường xuyên của mình”.

Từ các mô hình thử nghiệm, đến nay xã Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) đã có 6/6 thôn có tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản với tổng chiều dài hơn 4km. Chủ tịch Hội LHPN xã Trương Thị An cho biết: "Ban đầu việc trồng hoa là do người dân muốn tạo cảnh quan cho khuôn viên nhà của mình. Khi bắt đầu XDNTM chính quyền địa phương cùng các hội đoàn thể huy động cán bộ, công chức, viên chức, người dân triển khai trồng hoa ở các tuyến đường vắng, dân cư thưa thớt. Đến nay, phong trào trồng hoa ven đường lan tỏa mạnh, được nhiều người dân hưởng ứng".

Với những bàn tay khéo léo, sự nhiệt huyết, trách nhiệm, cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, phố phường, tạo nên những đột phá trong XDNTM, đô thị văn minh. Trồng hoa, cây xanh đã khó, nhưng việc chăm sóc gìn giữ để các tuyến đường hoa, cây luôn xanh, đẹp lại càng khó hơn. Với vai trò nòng cốt, cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp hội LHPN trong tỉnh còn tự nguyện chăm sóc, cắt tỉa, thường xuyên vào sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, tạo nên những tuyến đường hoa, cây xanh rực rỡ sắc màu.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Ngọc Lặc Phạm Thị Thu cho biết: “Trồng hàng rào xanh không còn diễn ra quy mô nhỏ lẻ nữa mà đã phát triển thành phong trào do Hội LHPN huyện phát động và phối hợp tổ chức thành các cuộc thi cấp thôn, khu phố về “Nhà sạch - Vườn đẹp - Hàng rào xanh” để tạo sự lan tỏa. Từ năm 2021 đến nay các cấp hội và Nhân dân đã xây dựng được 56 vườn ươm giống, trồng được trên 415km hàng rào xanh là chè mạn, dâm bụt và mắt ngọc. Phong trào không chỉ tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà còn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống ở vùng nông thôn miền núi và đón nhiều đoàn về học tập, chia sẻ kinh nghiệm".

Còn Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Sơn Lê Thị Vui thì chia sẻ: "Hội đảm nhận tiêu chí môi trường trong XDNTM nên đã chỉ đạo các cấp hội chọn việc làm phù hợp và đã nhân rộng mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản tại 94/94 chi hội. Mỗi chi hội lựa chọn xây dựng một tuyến đường phụ nữ tự quản dài 500m trở lên để trồng hoa, cây xanh... Hội đã duy trì, phát triển được nhiều tuyến hàng rào xanh mỗi năm. Năm 2021, các cấp hội xây dựng được 21 tuyến hàng rào xanh, đường hoa (mỗi tuyến 10 hộ liền kề trở lên)... đến nay đã có hơn 325 tuyến.

Quý I/2024, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã tích cực trồng hàng rào xanh đạt hơn 33.000 cây các loại tại các điểm du lịch, tâm linh, di tích lịch sử, các tuyến đường chính, khu dân cư mới, nhà văn hóa phố, thôn... Tiêu biểu là Hội LHPN huyện Quảng Xương tặng 22 ngàn cây xanh, cây ăn quả cho các xã trồng trên các tuyến đường đang XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Hội LHPN TP Thanh Hóa, Hội LHPN các huyện Triệu Sơn, Yên Định, Nông Cống, Hà Trung, Như Xuân... phát động phong trào “Tuyến đường hoa, cây xanh, hàng rào xanh” và tổ chức ươm giống rất hào hứng...

Những việc làm tưởng như nhỏ bé của hội viên, phụ nữ đã mang lại hiệu quả và ý nghĩa lớn. Được đi trên con đường rộng rãi, sạch đẹp, ngắm cảnh làng quê, phố phường yên bình hẳn ai cũng có cảm giác như được trở về tuổi thơ xưa, hòa mình vào không gian xanh, thân thiện với môi trường.

Bài và ảnh: Minh Trang