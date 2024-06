Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Đề thi môn tiếng Anh phân loại rõ ràng

Chiều 28/6, thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã hoàn thành bài thi cuối cùng là môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề thi có tính phân loại rõ ràng, đảm bảo để vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển đại học.

Thí sinh vui mừng kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn, đa phần thí sinh ra về trong niềm vui vì đã hoàn thành khá tốt bài thi cuối cùng.

Nhận định đề thi có những câu khó tập trung ở phần cuối, thí sinh Nguyễn Minh Anh cho rằng: Đề thi năm nay cũng không quá khó, nhưng có nhiều câu mới lạ, mang tính sáng tạo. Em làm được khoảng 90%, còn lại một số câu khó quá em nghĩ nhiều bạn cũng không làm được.

Cùng quan điểm, em Nguyễn Hoàng Vân, điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết: Đề thi tiếng Anh năm nay khá giống cấu trúc đề thi tiếng Anh năm ngoái, và khá giống với đề minh hoạ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Em thấy đề thi không quá khó, em làm được khoảng 96%.

Trong khí đó, em Mai Phương Thuý, điểm thi Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 (Cẩm Thuỷ) lại cho rằng: Đề thi tiếng Anh năm nay vừa sức, dễ hiểu, em làm được khoảng 60% bài thi.

Khá hài lòng với bài thi môn tiếng Anh của mình, thí sinh Phạm Tuấn Anh, điểm thi Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 cho rằng: Đề Tiếng Anh năm nay khá khó, nhất là ở phần bài đọc, còn phần ngữ pháp thì lại tương đối dễ. Em làm được khoảng 80%.

Nhận định đề thi môn tiếng Anh có tính phân loại cao hơn những năm trước, cô Lê Thị Nhị, Tổ trưởng môn tiếng Anh, Trường THPT Cầm Bá Thước (Thường Xuân) cho biết: Cấu trúc đề không có gì thay đổi, bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng tính phân loại thể hiện rõ rệt hơn.

Đối với mức độ nhận biết và thông hiểu chiếm khoảng 54% đề. Một số câu vận dụng và vận dụng cao như: 19, 32, 35, 38, 44, 45,47,48,49,50... chủ yếu nằm ở các câu về cụm từ cố định và từ loại.

Với đề thi này, cô Nhị nhận định điểm trung bình chung của tỉnh sẽ rơi vào khoảng 4,99 - 5,02 điểm.

Chia sẻ cảm nhận về đề thi môn tiếng Anh năm nay, thầy Vũ Ngọc Văn, Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Nông Cống 3 (Nông Cống) cho biết: Đề thi tiếng Anh năm nay “mềm” hơn so với năm ngoái. Nhưng do có sự chênh lệch về vùng miền, giữa nông thôn và thành thị, do đó năm nay lượng điểm dưới 5 vẫn sẽ khá nhiều, tuy nhiên điểm 9 trở lên sẽ nhiều hơn năm ngoái.

Cho rằng đề thi có giao diện dễ nhìn, dung lượng vừa phải, bám sát ma trận đề thi, song nếu không ôn tập kỹ thí sinh sẽ bị “dính bẫy”, cô Lưu Thị Thanh Tú, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa ) nhận định: Các chủ điểm trong bài phù hợp với chương trình sách giáo khoa, chốt 5 câu khó về mặt từ vựng, có từ dễ gây nhầm lẫn ở câu sửa lỗi sai, câu điền khuyết. Nội dung phần đọc hiểu khá thân thiện, tập trung ở các chủ điểm về giáo dục, âm nhạc, văn hóa và dàn trải trong chương trình phổ thông.

Với đề thi này, cô Tú cho rằng để thí sinh đạt được điểm 10 thì khá khó vì các câu khó sẽ khó hẳn luôn và có “bẫy”.

Theo kế hoạch, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được công bố vào ngày 17/7/2024. Thời gian hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 19/7/2024. Thời gian hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 9/8/2024.

Nhóm PV