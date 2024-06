Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Cầu Lộc

Sáng 2/6, xã Cầu Lộc (Hậu Lộc) đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (2/6/1954 - 2/6/2024).

Ngày 2/6/1954, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc có quyết định thành lập Chi bộ xã Cầu Lộc gồm 41 đảng viên. Chi bộ đã tiến hành đại hội lần thứ nhất tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng ở thôn Cầu Hòa (làng Cầu thôn). Chi bộ chia thành 3 tổ đảng.

Sau khi thành lập, chi bộ Cầu Lộc đã lãnh đạo phong trào cách mạng của địa phương đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vừa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, vừa tham gia kháng chiến.

Đồng chí Hoàng Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Cầu Lộc phát biểu khai mạc buổi lễ.

Trong phong trào kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, con em Cầu Lộc đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen và giấy khen. Xã Cầu Lộc vinh dự tự hào có Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Nhương và Anh hùng Lao động ngành Giáo dục Nguyễn Xuân Trạc.

70 năm qua, Đảng bộ xã Cầu Lộc luôn là hạt nhân lãnh đạo Nhân dân vượt qua những khó khăn, thách thức. Trong mỗi giai đoạn phát triển của xã Cầu Lộc, Đảng bộ luôn thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, hoàn thành tốt mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, từng bước phát huy những tiềm năng, lợi thế, tạo động lực to lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển.

Năm 2023, tổng thu nhập toàn xã đạt 378 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng.

Tháng 6/2023, xã Cầu Lộc được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 55 hộ, chiếm 3,2%, hộ cận nghèo còn 85 hộ.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn đã được quan tâm chỉ đạo. Đến nay tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã là 12 chi bộ với 255 đảng viên.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, đảng viên, Nhân dân Cầu Lộc đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ và đề ra nhiều giải pháp tiếp tục xây dựng Đảng bộ, quê hương Cầu Lộc ngày một đổi mới.

Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân Cầu Lộc đã đạt được trong 70 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng bộ và Nhân dân xã Cầu Lộc tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Tranh thủ mọi nguồn lực để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung thực hiện khâu đột phá “về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ; xây dựng đường giao thông nông thôn”.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Làm tốt việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, như: phiên chợ Thiều Xá, nghề nấu rượu ở làng Chi Nê...

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân, chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Đảo đảm ổn định chính trị, an ninh nông thôn trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trên địa bàn...

Với truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc Phạm Thị Hường tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân Cầu Lộc tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng xã Cầu Lộc.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hậu Lộc tặng Đảng bộ xã Cầu Lộc bức trướng mang dòng chữ: “Đảng bộ và Nhân dân xã Cầu Lộc phát huy truyền thống 70 năm đoàn kết - kỷ cương - phát triển xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

MTTQ xã Cầu Lộc đã phát động phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.

