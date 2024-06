Ký kết chương trình phối hợp về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2024 - 2028

Chiều 17/6, Công an tỉnh phối hợp với Ngân hành Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2024- 2028.

Công an tỉnh và Ngân hành Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa ký kết Chương trình phối hợp.

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vay vốn từ Ngân hành Chính sách xã hội để tạo việc làm, ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá; công an cấp huyện, công an cấp xã và Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội cấp huyện, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Nội dung chương trình phối hợp nhằm thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Quyết định số 22 để tham mưu lãnh đạo hai ngành thống nhất ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết; trong trường hợp có vấn đề mới phát sinh, nếu thấy cần thiết kịp thời báo cáo Bộ Công an và Ngân hành Chính sách xã hội Việt Nam để tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định cho phù hợp với thực tiễn và pháp luật.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Đồng thời, chỉ đạo cấp cơ sở trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến đối tượng thụ hưởng, kết quả cho vay theo Quyết định số 22 định kỳ hằng tháng, quý, cả năm hoặc khi có phát sinh đột xuất căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý của mỗi ngành gắn với công tác bảo đảm an ninh, chính trị nội bộ, an toàn nội bộ, an ninh tiền tệ, bảo vệ bí mật nhà nước. Bên cạnh đó, xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến hành kiểm tra, hướng dẫn cấp cơ sở trong quá trình thực hiện các quy trình, thủ tục vay vốn, xử lý nợ bị rủi ro cho các đối tượng thụ hưởng; theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vốn vay và thu hồi vốn vay theo quy định tại Quyết định số 22.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Phối hợp tổ chức các “Phiên chợ việc làm” nhằm hỗ trợ tư vấn cho người chấp hành xong án phạt tù, các cơ sở sản xuất, kinh doanh về trình tự, thủ tục pháp lý, tài chính và đào tạo nghề, phát triển kỹ năng nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, sản xuất, kinh doanh...

Quốc Hương