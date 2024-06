Tăng cường quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ

Thời gian qua công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ được các ngành có liên quan của tỉnh cùng với các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng khai thác của công trình đường bộ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên đường Thanh Niên, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) cần được xử lý.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hệ thống đường bộ dài khoảng 25.508,8km. Trong đó, quốc lộ có 13 tuyến, dài 1.299,8km; đường tỉnh có 67 tuyến và 11 tuyến đường khác, dài 1.846,4km; các tuyến đường huyện dài 1.736,4km; đường đô thị dài 1.301,5km; đường xã dài 4.347,1km; đường chuyên dùng 103,9km; đường thôn, xóm, bản... dài khoảng 14.873,7km. Xác định bảo vệ hành lang an toàn đường bộ có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ, những năm qua ngành giao thông và các địa phương trong tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Cùng với việc đầu tư xây dựng mới các tuyến đường, ngành giao thông đã cùng với các địa phương chú trọng thực hiện công tác giải tỏa vi phạm, chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm về hành lang an toàn đường bộ, nhất là trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, làm hư hỏng đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Các vi phạm chủ yếu là do các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình lều quán, dựng rạp đám cưới, san lấp mặt bằng, tập kết vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Ngoài ra, người dân phơi nông sản, rơm rạ trên các tuyến đường bộ; một số dự án san lấp mặt bằng đấu nối trái phép với các tuyến quốc lộ; người dân đắp vuốt ra mặt đường làm đường vào nhà; các khu dân cư, khu dịch vụ thương mại quy hoạch không có đường gom mà đấu nối trực tiếp ra đường chính...

Lực lượng chức năng giải tỏa một số điểm vi phạm hành lang tồn tại từ lâu trên Quốc lộ 217 đoạn qua xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung.

Cùng với đó, một số địa phương chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; chưa chủ động hoặc chưa phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng chức năng để kiên quyết xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ; chưa xử lý kịp thời các vi phạm; còn để hiện tượng tái vi phạm, tái lấn chiếm diễn ra. Vẫn còn các tổ chức, doanh nghiệp, người dân vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn hành lang đường bộ, dẫn đến ý thức chấp hành quy định chưa cao. Nhiều khu dân cư, khu công nghiệp, thương mại dịch vụ dọc hai bên đường không chú ý bố trí các khu dịch vụ đi kèm dẫn đến tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để lập chợ cóc, dịch vụ ăn uống, bãi trông giữ xe...

Trước thực trạng trên, hàng năm ngành giao thông - vận tải đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai, xử lý vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ do ngành quản lý. Đồng thời, phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức giải tỏa các vi phạm hành lang trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trọng điểm, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm. Cùng với đó, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo “đường thông, hè thoáng”, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Kiên quyết không cấp đất phạm vi cửa thoát nước, dòng chảy của các cầu, cống và cấp phép xây dựng công trình trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của các tuyến đường. Giải quyết dứt điểm các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các vị trí đấu nối không đảm bảo quy định. Các địa phương tích cực kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 28/1/2021 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

