Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp

Sáng 9/12, dưới sự điều hành của các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XVIII làm việc phiên cuối cùng, thông qua 28 nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và lãnh đạo các phường, xã.

Giám định ADN đưa các liệt sĩ về với gia đình là việc làm cấp thiết

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc thư kêu gọi ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Trước khi tiến hành phiên thảo luận tại hội trường, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu và hy sinh. Qua rà soát hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 37.720 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Với quyết tâm trả lại tên cho các liệt sĩ, Đảng và Nhà nước đang triển khai xây dựng ngân hàng gen (ADN) nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong trong công tác thu nhận, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ phục vụ quá trình phân tích ADN. Từ ngày 3/7 - 27/7/2025, toàn tỉnh đã thu nhận 36.845 mẫu, hoàn thành công tác thu nhận mẫu ADN cho 100% thân nhân liệt sĩ. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện công tác xét nghiệm, giám định gần 83 tỷ đồng.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Thay mặt UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trân trọng kêu gọi và rất mong các cá nhân, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bằng tình cảm, lòng biết ơn, sự tri ân và trách nhiệm của mình, hãy quan tâm, chung tay đóng góp ủng hộ kinh phí để chương trình được triển khai hiệu quả, sớm giúp các anh hùng liệt sĩ tìm lại danh tính, quê hương và gia đình.

Tiếp tục thảo luận thẳng thẳn, bám sát định hướng năm 2026

Đại biểu Lê Minh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Yên Định phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Đúng như tinh thần được đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải nêu tại phiên thảo luận tại hội trường chiều 8/12, sáng nay các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bên cạnh những điểm nhấn về kết quả đạt được, kỳ họp ghi nhận sự thẳng thắn, khách quan, công tâm của nhiều đại biểu khi nói thẳng, nói thật và nói trúng vào những tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém cần sớm tập trung khắc phục như: Chỉ tiêu tăng trưởng GRDP không đạt mục tiêu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp còn chậm so với kế hoạch; chưa giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự án; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, số doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ; một số cơ chế, chính sách mới ban hành chậm được hướng dẫn, gây lúng túng cho cơ sở khi triển khai thực hiện; thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện nhiều dự án đầu tư vẫn còn kéo dài...

Đại biểu Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Từ những hạn chế được chỉ rõ, các đại biểu đề xuất tỉnh tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, lĩnh vực và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút đầu tư.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ, xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, không để phát sinh thêm dự án tồn đọng.

Thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị tăng thêm và năng lực cạnh tranh các ngành công nghiệp có thế mạnh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện cơ cấu lại sản phẩm cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp với lợi thế của từng vùng và địa phương, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Đại biểu Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cho một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng lõm sóng để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; bổ sung nguồn nhân lực cho các xã, phường, nơi trực tiếp giải quyết nhiều công việc liên quan đến người dân; thiết lập cơ chế hỗ trợ chuyên môn kịp thời từ các sở, ngành cho các xã, phường, đồng thời có cơ chế chia sẻ trách nhiệm khi quy định chưa rõ hoặc chưa đầy đủ...

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, tâm huyết và trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã mang đến kỳ họp một lượng thông tin phong phú, tính thực tiễn cao, được ghi nhận từ chính quá trình phát triển của ngành, địa phương mình.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri.

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là những ý kiến, kiến nghị rất xác đáng, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu, của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tại phiên khai mạc; các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh thay mặt cử tri và Nhân dân trong tỉnh phát biểu tại kỳ họp, để UBND tỉnh xem xét, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ 7 nhóm vấn đề cần tập trung triển khai thực hiện, trong đó có một số nội dung liên quan trực tiếp đến kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh.

Thứ nhất: UBND tỉnh sẽ tập trung quán triệt và triển khai cụ thể các nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Đồng thời chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch như Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch về đô thị, nông thôn của 166 xã, phường và các lĩnh vực khác để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình mới.

Thứ hai: Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của tỉnh và kiến nghị các cơ quan Trung ương tháo gỡ theo thẩm quyền. Tập trung vào thủ tục đầu tư, xác định giá đất để giao cho các dự án; công khai, minh bạch các thông tin đầu tư, xử lý tiêu cực để thu hút các nhà đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách Nhà nước đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép; giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường; đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng...

Thứ ba: Thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, ưu tiên các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, năng lượng, y tế, giáo dục, các dự án lớn như Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà máy điện khí, luyện thép... Đồng thời, sẽ rà soát và hoàn thiện các chính sách phát triển dịch vụ, du lịch và nông nghiệp với bước đi, lộ trình cụ thể.

Thứ tư: Chú trọng thực hiện các chính sách chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách chăm lo cho gia đình cách mạng; đẩy mạnh các hoạt động y tế, giáo dục, khoa học công nghệ theo đúng chủ trương của Trung ương và các chương trình, kế hoạch của tỉnh.

Thứ năm: Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện công tác cán bộ một cách bài bản, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. UBND tỉnh sẽ rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời triển khai đánh giá cán bộ dựa trên kết quả công việc. Năm 2026 sẽ thực hiện đánh giá cán bộ theo chí đánh giá KPI.

Thứ sáu: Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ bảy: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh.

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

Tại kỳ họp, dưới sự điều hành của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam, các đại biểu đã thống nhất thông qua 28 nghị quyết, trong đó có 27 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và 1 nghị quyết của kỳ họp HĐND.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam nhấn mạnh: Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

HĐND tỉnh đã đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 28 nghị quyết quan trọng.

Trên cơ đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, HĐND đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với 30 chỉ tiêu, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số (từ 11% trở lên) ngay từ năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2031.

Để thực hiện các định hướng lớn và nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, điều hành năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu đề xuất xây dựng và hoàn thiện thể chế về những nội dung quan trọng, cấp bách của tỉnh để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND tỉnh theo quy định của pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhất là việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các luật mới được Quốc hội thông qua.

Đối với các nghị quyết chuyên đề được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh được tổ chức thực hiện sớm nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Đề nghị các đồng chí Chủ tịch HĐND xã, phường trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh khẩn trương chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp HĐND cuối năm.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là người đại biểu của Nhân dân, thường xuyên liên hệ, lắng nghe ý kiến cử tri, đồng thời tích cực đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, và các cơ quan liên quan cùng cấp triển khai các công việc theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, quy định của pháp luật và thành công tốt đẹp.

