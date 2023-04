Xây dựng lộ trình, đề ra giải pháp để Hà Trung cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2023

Những tháng đầu năm 2023 huyện Hà Trung đang có nhiều nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu trở thành huyện NTM trong năm 2023 theo kế hoạch của tỉnh và huyện đề ra. Huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, đề ra lộ trình, nhiệm vụ và từng nhóm giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí cấp huyện cũng như về đích NTM cho từng xã.

Vườn bưởi đỏ VietGAP 8 ha tại xã Hà Long cho hiệu quả kinh tế cao.

Đến đầu tháng 4-2023, Hà Trung còn 2 xã chưa đạt chuẩn NTM là Hà Ngọc và Hà Giang, nhưng những tiêu chí còn lại đang được huyện vào cuộc chỉ đạo mạnh mẽ. Từng phòng, ban và các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện liên tục xuống đôn đốc xã và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, các tuyến đường giao thông, sân vận động xã, hoàn thiện khuôn viên các nhà văn hóa thôn... Xã Hà Ngọc đang tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân lắp đặt, sử dụng nước sinh hoạt tập trung đảm bảo quy định từ 20% số hộ trở lên sử dụng nước sạch tập trung. Trên cơ sở căn cứ tiến độ thực tế, huyện đề ra thời gian hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định đối với 2 xã Hà Giang, Hà Ngọc là trong tháng 5-2023.

Với các xã đã đạt chuẩn NTM và đang có kế hoạch về đích NTM nâng cao, huyện tiếp tục rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 và thực hiện duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn đảm bảo thực chất, bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân trên các lĩnh vực. Hiện có 10 xã chưa đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm việc với UBND các xã để thống nhất về cách thức và thời gian triển khai thực hiện sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương theo tiêu chuẩn VietGAP trong vụ chiêm xuân 2023.

Cũng theo bộ tiêu chí mới, nhiều xã chưa đạt chỉ tiêu 17.1 về môi trường và an toàn thực phẩm do xã chưa có hệ thống cấp nước tập trung hoặc có nhưng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung chưa đạt. Để khắc phục, trong tháng 2-2023 Chủ tịch UBND huyện Hà Trung đã tổ chức làm việc với lãnh đạo các xã và với các đơn vị cấp nước trên địa bàn huyện để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Theo đó, các xã đang tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu nối sử dụng nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện quan tâm, hỗ trợ các địa phương phát triển hạ tầng, cung cấp nước sạch cho 100% các xã trên địa bàn huyện, chậm nhất trong tháng 9-2023 phải hoàn thành mục tiêu đề ra.

Các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn huyện cũng được chỉ đạo không được phép bằng lòng, mà phải tiếp tục vào cuộc nâng cao tiêu chí. Từ nay đến hết tháng 4-2023, xã Hà Sơn cùng với HTX của địa phương phải hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm nấm linh chi để trình xét đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh trong đợt 2 năm 2023. Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng xã triển khai tiêu chí nổi trội là cảnh quan không gian sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, từ đó hoàn thiện hồ sơ trình cấp tỉnh thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong tháng 4-2023. Xã Hà Lĩnh cũng đang bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để đề nghị công nhận lại Trường Mầm non Hà Lĩnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và Trường Tiểu học Hà Lĩnh chuẩn quốc gia mức độ 2 trong thời gian từ nay đến hết tháng 8-2023. Xã Hà Lai cũng triển khai nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ trường mầm non đến ngã tư thôn Mậu Yên 2; sửa chữa các tuyến đường thôn, liên thôn xuống cấp; bổ sung cơ sở vật chất các trường học; lựa chọn vùng nguyên liệu tập trung đối với sản phẩm lúa gạo để sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn nguy hại trên địa bàn. Các nhiệm vụ hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí trên phải được Hà Lai hoàn thiện trước tháng 9-2023.

Về các tiêu chí cấp huyện chưa đạt, Hà Trung đã xây dựng lộ trình và các giải pháp thực hiện cụ thể. Với Tiêu chí số 4 về điện, huyện đang phối hợp với Công ty CP Quản lý, kinh doanh điện Thanh Hóa, Điện lực Hà Trung, Điện lực Bỉm Sơn nâng cấp hệ thống lưới điện, bổ sung một số trạm biến áp tại một số xã có chất lượng điện chưa đảm bảo như Hà Long, Hà Thái, Hoạt Giang; đồng thời chỉ đạo các xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để thực hiện di dời các cây cột điện nằm trong hành lang an toàn giao thông, tất cả dự kiến hoàn thành trong khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 6-2023. Với chỉ tiêu 5.2 thuộc Tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục, huyện đang hoàn thiện sân vận động, cải tạo, nâng cấp thư viện, phòng truyền thống huyện, bổ sung một số thiết chế văn hóa, thiết bị truyền thanh đảm bảo yêu cầu tiêu chí, bố trí khu dịch vụ, vui chơi, giải trí, vườn hoa, khu triển lãm... trong tháng 8-2023.

Với nhiều tiêu chí khác liên quan đến môi trường, chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế người dân, huyện cũng đề nghị tỉnh và các sở, ngành liên quan hỗ trợ thực hiện. Phấn đấu trong tháng 10-2023 các tiêu chí và hồ sơ phải hoàn thiện để trình tỉnh và Trung ương thẩm định huyện Hà Trung đạt chuẩn NTM trong năm 2023.

Bài và ảnh: Linh Trường