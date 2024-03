Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc và sở xây dựng tại các địa phương đề nghị triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, nhằm thúc đẩy công tác quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2024 diễn ra từ ngày 1-31/5/2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình”.

Các hoạt động chính của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của ngành xây dựng, gồm: Tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình; tổ chức lễ mít tinh hoặc các chương trình, hoạt động hưởng ứng phù hợp với chủ đề, nội dung của tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt các đơn vị, tổ chức liên quan trong ngành hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn tại nơi làm việc và trên công trường xây dựng; tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình; xử lý, đề xuất xử lý các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó là các hoạt động tổ chức khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ Xây dựng đề nghị Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức đoàn kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo kế hoạch.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương phát động phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2024 và tổ chức thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình; xử lý các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phát động phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện của đơn vị; phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng của bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024./.

TS