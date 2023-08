PC Thanh Hóa tổ chức huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động

Với mục tiêu kiện toàn củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVSV), ngày 4-8, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2023 cho 119 học viên là những ATVSV của các đơn vị trực thuộc.

Gần 120 học viên tham gia lớp huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Ông Nghiêm Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại lớp huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp huấn luyện, ông Nghiêm Đình Sơn – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhấn mạnh: Thông qua huấn luyện làn này để giúp các ATVSV hiểu được mục đích, ý nghĩa, tính chất và tầm quan trọng của công tác bảo hộ lao động, các văn bản pháp quy về công tác AT-VSLĐ, nội quy lao động của Doanh nghiệp, các Quy định của Nhà nước, của ngành, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn bắt buộc cần phải chấp hành khi thực hiện công việc hoặc sử dụng các loại máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ, khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở sản xuất. Đồng thời quan tâm tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo AT-VSLĐ, quản lý rủi ro và an toàn lao động, các chương trình, biện pháp phòng chống tai nạn lao động cũng như sự cố trong hoạt động sản xuất. Nắm vững đặc điểm và quy trình làm việc bảo đảm an toàn, vệ sinh của máy móc, thiết bị, công nghệ và nơi làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ. Hiểu cấu tạo, tác dụng và cách sử dụng bảo quản các thiết bị và phương tiện bảo vệ cá nhân. Qua đó giúp người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm, có hại, cách đề phòng, xử lý sự cố có thể xảy ra khi làm việc. Phó Giám đốc Công ty mong muốn mỗi ATVSV sẽ là cánh tay nối dài để lan tỏa tinh thần, kiến thức và trách nhiệm ở toàn thể người lao động trong đơn vị đối với sự an toàn của chính bản thân và cộng đồng, xã hội.

Giảng viên hướng dẫn các học viên phương pháp ấn tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt để cấp cứu người bị tai nạn.

Tại lớp bồi huấn, học viên được giảng viên là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách phòng chuyên môn Công ty giới thiệu tổng quan vấn đề chung và các quy định pháp luật về AT-VSLĐ; phổ biến các văn bản pháp luật về công tác Y tế - Vệ sinh lao động trong Doanh nghiệp; nhiệm vụ, quyền hạn của ATVSV; tình hình công tác AT-VSLĐ tại Công ty; nghiệp vụ kiểm tra AT-VSLĐ hàng ngày; cách ghi sổ ATVSV, biên bản kiểm tra hiện trường và chế độ báo cáo; huấn luyện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn và tổ chức thực hành các phương pháp y tế đơn giản để cấp cứu người bị tai nạn như: băng bó vết thương, hà hơi thổi ngạt,…

Với tinh thần, trách nhiệm cao của Ban tổ chức lớp học, sự tham gia đầy đủ, tập trung và nghiêm túc của học viên. Qua 01 ngày tổ chức huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động mă, 2023, toàn bộ 119 An toàn vệ sinh viên đã được tiếp thu, tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để từ đó cùng nhau làm sáng tỏ. Khẳng định việc thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho CBCNV đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Hùng Mạnh