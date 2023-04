Nông Cống phấn đấu thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế

Những tháng đầu năm 2023, huyện Nông Cống tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng kinh tế - xã hội của Nông Cống ổn định và từng bước phát triển; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công nhân Công ty CP may xuất nhập khẩu Vạn Lợi trong ca sản xuất.

Theo đó, huyện chú trọng thực hiện tốt công tác xúc tiến, tạo điều kiện kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tăng cường công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn, như dự án cầu và đê bao Ngọc Lẫm, xây dựng các tuyến đường kết nối vào dự án kè bờ hữu Sông Yên, đường Vạn Thiện - Bến En,... Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư, điều chỉnh quy hoạch bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Hoàn thiện kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trình tỉnh phê duyệt,...

Về sản xuất nông nghiệp, huyện, các xã, thị trấn chỉ đạo Nhân dân chăm sóc bảo vệ lúa đông xuân, phòng trừ các đối tượng địch hại, như ốc bươu vàng, chuột hại, bọ trĩ, bệnh đạo ôn... và hiện cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Đồng thời, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhân rộng các mô hình cây ăn quả; tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi linh hoạt để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phát triển chăn nuôi, xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm đợt I năm 2023. Hướng dẫn người dân đăng ký cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, cấp phép trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Đi đôi với đó, huyện triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và trong quý I-2023, có thêm 2 sản phẩm OCOP được công nhận, đưa tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 14 sản phẩm.

Đi đôi với đó, huyện chú trọng phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề nông thôn, tạo thêm việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Triển khai kế hoạch phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 466,5 tỷ đồng; tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện 3.920 cơ sở, tăng 1,6% so với cùng kỳ, số lao động bình quân 19.500 người. Tiếp tục thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã tại các xã Hoàng Sơn và Tân Phúc; các quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư tại các xã và các quy hoạch chi tiết các khu tái định cư thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam, dự án đường Vạn Thiện đi Bến En. Lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng đô thị Cầu Quan, chương trình phát triển đô thị Cầu Quan đến năm 2030, đề án công nhận đô thị Cầu Quan đạt tiêu chí đô thị loại V, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Cầu Quan, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng tại các cụm công nghiệp đã được thành lập; rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch xây dựng của các xã, thị trấn, giai đoạn 2016-2022.

Đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết: Để bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra, thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả có các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ đông xuân 2023; thực hiện kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Huyện phối hợp cùng Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa tập huấn cho các xã, thị trấn về thu thập, cập nhật bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc-xin đợt 1 năm 2023 cho đàn gia súc, gia cầm đạt kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan; đồng thời, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm. Theo dõi diễn biến thời tiết để hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác nuôi trồng thủy sản, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. Chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì các tiêu chí xã an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao; kiểm tra vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục nhân cấy nghề mới và duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động. Thực hiện công tác phòng, chống gian lận thương mại; duy trì chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời, xây dựng chợ Chuối đạt tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm an toàn. Tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện xây dựng, giải ngân vốn đầu tư các dự án đầu tư công năm 2023. Tiếp tục thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, hoàn thành công tác thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư nông thôn. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng. Tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp... Tăng cường thu hút vốn đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước ổn định, vững chắc. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Quy hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống, giai đoạn 2021-2030; hoàn thành kế hoạch sử dụng đất trình tỉnh phê duyệt theo quy định; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra chất lượng nước thải và công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Bài và ảnh: Xuân Hùng