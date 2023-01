Năm 2022, Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa nộp ngân sách Nhà nước gần 300 tỷ đồng

Ngày 4-1, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa đã được lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội khen thưởng vì những kết quả đạt được trong năm 2022.

Thời gian qua, những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19 và tình hình chính trị thế giới bất ổn dẫn đến khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao trên toàn cầu đã đẩy giá nguyên vật liệu tăng cao, nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất bị đứt gãy. Dù hoạt động kinh tế - xã hội trong nước dần trở lại bình thường, song thu nhập của người tiêu dùng giảm nên đã ảnh hưởng lớn đến sức mua những sản phẩm không thiết yếu như bia, rượu, nước giải khát. Cùng với đó, cạnh tranh giữa các hãng bia trên địa bàn tỉnh ngày càng khốc liệt, đặc biệt là bia giá rẻ ở khu vực miền núi.

Ông Đỗ Trường Giang, Phó Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội và các ban, sở, ngành, tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện các giải pháp để chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung sản xuất sản phẩm bia chai trên dây chuyền chiết 2; tiến hành rà soát, điều chỉnh lại bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông, quảng bá…

Ông Ngô Quế Lâm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội biểu dương những thành tích mà Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2022.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, năng suất, chất lượng sản phẩm của công ty ngày càng được nâng cao và tạo dựng được niềm tin vững chắc đối với khách hàng cũng như gia tăng khả năng tiếp cận đến các khách hàng mục tiêu; thị phần của công ty trên địa bàn tỉnh và 5 tỉnh miền Trung được Tổng Công ty giao ngày càng được mở rộng… Năm 2022, tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 85,99 triệu lít, tăng 6,64 triệu lít so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt trên 1.643 tỷ đồng, tăng 334,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, đạt 105,25% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 296,29 tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Đời sống, việc làm của người lao động được ổn định, môi trường làm việc được cải thiện, các chế độ, chính sách được bảo đảm với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng, tăng 2,2 triệu đồng so với cùng kỳ và đạt 102,9% kế hoạch.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội và các sở, ban, nghành; đồng thời nêu lên phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong năm 2023.

Là một trong những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa cũng là một trong những đơn vị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng, trong đó nổi bật là các hoạt động đồng hành, tài trợ cho các sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh.

Từ những kết quả đạt được, năm 2023, Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Tổng Công ty và tỉnh Thanh Hóa.

Ông Bùi Trường Thắng, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa khen thưởng các phòng, ban và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Nhân dịp này, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội và Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa đã khen thưởng Công ty và các phòng, ban, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Nguyễn Lương