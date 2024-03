Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi”: Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ

Nhằm thúc đẩy hơn nữa việc phát triển các doanh nghiệp (DN) do phụ nữ làm chủ, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã nỗ lực triển khai Dự án (DA) “Tăng trưởng DN của tôi”. Thông qua các hoạt động đào tạo kỹ năng cơ bản về môi trường số, quản trị DN, quản lý tài chính..., DA góp phần nâng cao năng lực quản lý, cạnh tranh cho các DN nhỏ/ siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Chương trình đào tạo cán bộ nòng cốt dự án "Tăng trưởng DN của tôi" do Quỹ châu Á (TAF), Trung tâm phụ nữ và phát triển (CWD) tổ chức vào đầu tháng 3/2024. Ảnh: Hoàng Linh

Dịp đầu năm 2024, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo công bố nghiên cứu đầu tiên về các DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam - “Thúc đẩy tăng trưởng DN thông qua tháo gỡ các rào cản: Sách Trắng về DN nhỏ và vừa do nữ làm chủ tại Việt Nam”. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết: Tại Việt Nam, 98% tổng số DN có quy mô nhỏ và vừa, trong đó 20% các DN nhỏ và vừa là do nữ làm chủ. Lực lượng này có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, góp phần tích cực giảm đói nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ở góc độ phát triển xã hội, các DN này góp phần tăng vị thế của phụ nữ, tăng đầu tư cho y tế, giáo dục của trẻ em nhất là các trẻ em gái, làm tăng lợi ích xã hội, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Thực tế chứng minh, phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Bằng bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, phụ nữ tự tin là “thủ lĩnh” của các DN, làm chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, HTX... Phong trào phụ nữ khởi nghiệp ngày càng lan tỏa, tăng lên về số lượng, nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên, các DN vừa và nhỏ, siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại tài chính và phi tài chính.

Với mục tiêu vì cộng đồng, vì sự tiến bộ của phụ nữ và xóa đói giảm nghèo, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực, đóng góp trong việc thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp, vươn lên làm chủ cuộc sống, phát triển kinh tế thông qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Bên cạnh hoạt động cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tài chính thân thiện, hiệu quả, Tổ chức TCVM Thanh Hóa thường xuyên tổ chức các chương trình, khóa học nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính.

Hiện nay, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã kết nối với các đối tác, nhà tài trợ quốc tế để triển khai DA “Tăng trưởng DN của tôi” nhằm đào tạo miễn phí, cung cấp kiến thức và kỹ năng quản lý cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính, hỗ trợ tư vấn 1-1 cho học viên là phụ nữ đang làm chủ các DN nhỏ/siêu nhỏ. Đây là DA do Quỹ châu Á (TAF), Trung tâm phụ nữ và phát triển (CWD) tổ chức; Tổ chức TCVM Thanh Hóa là đối tác địa phương, đưa dự án đến với chị em ở Thanh Hóa. DA này không chỉ là cơ hội để các học viên nâng cao năng lực quản lý mà còn là một sân chơi để họ tìm hiểu và áp dụng những công nghệ số mới nhất vào hoạt động kinh doanh của mình.

Dự án “Tăng trưởng DN của tôi” được chia thành ba nhóm với các cấp độ đào tạo là: “Chuẩn bị khởi sự DN”; “Bắt đầu kinh doanh”; “Tăng trưởng, mở rộng mô hình kinh doanh”. Mỗi cấp độ đều được thiết kế với những nội dung chuyên sâu, áp dụng ngay vào thực tiễn như: Quản trị kinh doanh; phát triển ý tưởng kinh doanh; sử dụng công cụ số để tiếp thị và bán hàng; quản lý vận hành, đăng ký kinh doanh; quản lý quan hệ khách hàng: kinh doanh trực tuyến; mở rộng thị trường; quản lý tài chính, báo cáo tài chính. Đặc biệt, DA còn mang đến dịch vụ tư vấn 1-1, giúp những nữ doanh nhân và tiểu thương có cơ hội thảo luận, giải quyết những thách thức cụ thể trong quá trình kinh doanh của mình.

Để tham gia DA, các học viên chỉ cần đăng ký thông tin trực tiếp với cán bộ tín dụng hoặc các kênh liên hệ khác của Tổ chức TCVM Thanh Hóa: Fanpage (Thanh Hoa Microfinance Institution - Thanh Hoa MFI - Quỹ vi mô Thanh Hóa); Website (https://thanhhoamfi.org.vn/) hoặc số hotline 02373 721 300.

Dự kiến, khoảng 10.000 nữ doanh nhân và tiểu thương tại Thanh Hóa sẽ được hưởng lợi từ DA, trong đó có ít nhất 1.000 người được tham gia tư vấn chuyên sâu 1-1 cùng chuyên gia. Những kiến thức, lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia tài chính sẽ giúp các DN nhỏ/siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ nâng cao năng lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, hướng tới sự phát triển bền vững. Thực hiện sứ mệnh thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao vị thế của phụ nữ trong DN, DA “Tăng trưởng DN của tôi” hứa hẹn sẽ mang lại những cơ hội mới và thành công cho cộng đồng DN do phụ nữ làm chủ tại Thanh Hóa.

Hoàng Linh