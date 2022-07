Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt mốc cung cấp 20 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu cho thị trường Việt Nam

Ngày 20-7-2022, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã xuất bán thành công hai lô sản phẩm xăng dầu cho Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVNDB) theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm xăng, dầu (FPOA) đã được ký kết giữa hai bên.

Cán bộ, kỹ sư Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn chứng kiến mốc quan trọng trong việc sản xuất và cung cấp 20 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu cho thị trường trong nước.

Sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng của công ty trong việc sản xuất và cung cấp tổng cộng 20 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu cho thị trường trong nước, tính từ chuyến hàng đầu tiên xuất bán cho PVNDB vào tháng 10-2018, tương đương với nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam mỗi năm là 20,5 đến 21 triệu tấn.

Hiện nay, nguồn cung sản phẩm xăng, dầu từ Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cho thị trường Việt Nam đang là 35%, đóng góp vào tỷ trọng chung của nguồn cung xăng, dầu cả nước vào khoảng 65-70%. 30% nguồn cung còn lại chủ yếu dựa vào nhập khẩu xăng, dầu thành phẩm từ các nước khác trong khu vực như Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, mức tiêu thụ xăng, dầu của Việt Nam đang tăng từ 16,3 triệu tấn năm 2010 lên 20,5 triệu tấn năm 2021, trong khi tỷ lệ cung ứng thông qua hình thức nhập khẩu giảm mạnh, từ khoảng 71% năm 2010 xuống 34% năm 2021.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ông So Hasegawa, Tổng Giám đốc NSRP, cho biết: Chúng tôi rất tự hào về thành tựu quan trọng này. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty NSRP, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bên liên quan, gồm các nhà đầu tư, cơ quan hữu quan, cán bộ nhân viên và các đối tác thương mại của công ty vì sự hỗ trợ tích cực và liên tục của họ đối với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong bối cảnh “bình thường mới” sau dịch COVID-19 kéo dài, thành công đáng kể này của NSRP đã khẳng định mạnh mẽ chất lượng sản phẩm và những đóng góp tích cực của chúng tôi đối với việc phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Kỹ sư Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong ca sản xuất.

NSRP là công ty liên doanh được thành lập vào tháng 4-2008, với 4 nhà đầu tư bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Công ty Kuwait Petroleum Europe B.V., Công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd. và Công ty Mitsui Chemicals Inc, để phát triển, xây dựng và vận hành Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn).

Với tổng vốn đầu tư trên 9 tỷ USD và công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô Kuwait mỗi ngày (tương đương 10 triệu tấn mỗi năm), Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn là một trong những dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam và là một trong những nhà máy lọc dầu có thiết kế phức tạp nhất đang hoạt động ở Châu Á hiện nay.

Xuân Hùng