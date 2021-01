Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Sáng 9-1, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trong Khu Kinh tế Nghi Sơn (KTNS).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra quy hoạch cảng biển Nghi Sơn.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu KTNS và các Khu công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng khu công nghiệp số 3.

Hiện nay, Khu KTNS được chia thành 55 phân khu quy hoạch, thu hút 240 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 136.739 tỷ đồng và 19 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký hơn 12,75 tỷ USD. Tuy nhiên, tại Khu KTNS có 75 dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong đó, 14/19 dự án du lịch biển chậm tiến độ do khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; 3 dự án tổng kho chứa xăng dầu do phương án đấu nối đường ống từ Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đến các kho chưa được các bên liên quan thống nhất, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai đầu tư của các đơn vị. Ngoài ra, nhiều dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan từ phía chủ đầu tư cố tình chây ì không triển khai hoặc không có năng lực để triển dự án, như: Nhà máy Nhiệt điện Công Thanh, Bến cảng chuyên dụng Công Thanh, đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp số 3…

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu KTNS và các Khu công nghiệp tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận những tồn tại, hạn chế trong lập và quản lý quy hoạch; những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của một số dự án lớn…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, Khu KTNS có vai trò quan trọng, đầu tầu trong quá trình phát triển của tỉnh hiện nay và trong tương lai. Thời gian tới, các nhà đầu tư sẽ tìm hiểu đầu tư ở Thanh Hóa nhiều hơn, nên cần phải tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây quy hoạch dựng mặt bằng đồng bộ và giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành có liên quan của tỉnh, thị xã Nghi Sơn tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa để giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư cũng như người dân để Khu KTNS phát triển hơn nữa. Việc quy hoạch là rất quan trọng để quản lý và thu hút đầu tư, nên Sở Xây dựng phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về việc rút ngắn thời gian, thủ tục cho các đơn vị thực hiện các quy hoạch phân khu chức năng theo quy định. Các ngành có liên quan của tỉnh được giao nhiệm vụ quy hoạch phải lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín cũng như năng lực thực hiện.

Đối với các dự án chậm tiến độ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu KTNS và các Khu công nghiệp tỉnh giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp số 3 chậm nhất đến ngày 30-11 phải hoàn thành xây dựng các tuyến đường giao thông trục chính; dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn phải cam kết với nhà thầu hoàn thành vào ngày 30-7… Đồng thời, phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn rà soát lập báo cáo chi tiết các dự án chậm tiến độ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-5. Về trang bị hệ thống camera giám sát trên các tuyến giao thông chính trong Khu KTNS, sở Tài Chính phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát nguồn vốn từ dự án xây dựng thành phố thông minh để tham mưu thực hiện. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và kiểm tra, kiểm soát xe ô tô quá tải trọng trong Khu KTNS. Ban Quản lý Khu KTNS và các Khu công nghiệp tỉnh xây dựng đề án trồng cây xanh trong Khu KTNS, trước mắt trong năm 2021 chọn một tuyến đường trồng cây làm mẫu để nhân rộng.

Đối với thị xã Nghi Sơn, tập trung thực hiện các biện pháp giải phóng mặt bằng và bàn giao trước 30-3 cho chủ đầu tư thực hiện các dự án giao thông đang thi công trên địa bàn. Rà soát và xử lý dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của Nhân dân đối với dự án kè chống sạt lở và tiêu thoát lũ Khu KKTNS. Đồng thời, phối hợp với các chủ đầu tư tập trung xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra mặt bằng Nhà máy hóa chất Đức Giang, xã Tân Trường.

Trước khi làm việc với Ban Quản lý Khu KTNS và các Khu công nghiệp tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tại khu quy hoạch cảng biển Nghi Sơn; mặt bằng Nhà máy hóa chất Đức Giang, xã Tân Trường; mặt bằng khu công nghiệp số 3; một số tuyến đường lớn còn vướng mắc giải phóng mặt bằng.

