Bước tiến nông nghiệp vững chắc

Ngành nông nghiệp vừa trải qua năm 2022 với nhiều khó khăn khi khí hậu thời tiết diễn biến bất thường, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 12 trận thiên tai. Nhất là 4 trận mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp ở các huyện Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Nông Cống, thị xã Nghi Sơn... Tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, giá vật tư nông nghiệp, thuốc thú y và xăng, dầu tăng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và khai thác thủy sản. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự linh hoạt trong triển khai các giải pháp thích ứng với thực tiễn của ngành nông nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng.

Mô hình sản xuất rau thủy canh an toàn tại xã Đông Tiến (Đông Sơn) cho hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn để phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, triển khai hiệu quả Chương trình OCOP... Nhiều chỉ tiêu quan trọng của ngành nông nghiệp đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,65%, sản lượng lương thực đạt 1,582 triệu tấn, diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 7.734 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,6%… Trong năm toàn tỉnh cũng đã chuyển đổi 3.130 ha đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có hiệu quả cao hơn. Duy trì và phát triển các vùng cây thâm canh như lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao 150.000 ha, ngô thâm canh 20.000 ha, mía thâm canh 12.000 ha, rau an toàn 13.000 ha, hoa, cây cảnh công nghệ cao 325 ha, cây ăn quả tập trung 8.500 ha, cây thức ăn chăn nuôi 15.000 ha. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt năm 2022 đạt bình quân 115 triệu đồng/ha, tăng 3 triệu đồng/ha so với năm 2021. Tổng diện tích liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm các loại cây trồng hơn 80.000 ha. Trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 7 doanh nghiệp lớn thu mua chế biến lúa gạo, với tổng công suất 180.000 tấn và 25 doanh nghiệp thu mua chế biến rau, củ, quả. Trong chăn nuôi, đẩy mạnh mô hình chăn nuôi tập trung theo trang trại, gia trại và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Toàn tỉnh đã xây dựng được 47 khu, cụm trang trại chăn nuôi tập trung. Năm 2022, đã thu hút được 5 dự án chăn nuôi lợn và gà công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng, quy mô 10.800 lợn nái, 48.000 lợn thịt/năm, 96.000 lợn con/năm và 1,45 triệu con gà thịt. Tại các địa phương trong tỉnh đã xây dựng 97 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, trong đó có 4 cơ sở chăn nuôi lợn, 4 cơ sở chăn nuôi bò, 50 cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn kịp thời, kiểm soát tốt và đây là năm đầu tiên trong 10 năm gần đây không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo được đẩy mạnh. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 207,9 nghìn tấn, bằng 100,9% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ, tỷ lệ tàu cá được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt 96%.

Nông dân xã Trường Xuân (Thọ Xuân) thu hoạch dưa leo vụ đông.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, đã đẩy mạnh chuyển dịch trồng rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang trồng rừng kinh doanh gỗ lớn; phát triển rừng trồng sản xuất chủ yếu theo hướng thâm canh, coi trọng năng suất và chất lượng. Khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC. Đến nay, tại 7 huyện Thạch Thành, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy cấp chứng chỉ rừng đạt 25.394,95 ha, với sự tham gia liên kết của 4.136 hộ, tăng 5.154,97 ha và 1.437 hộ so với năm 2021. Qua đó, đã hình thành 6 chuỗi liên kết giữa chủ rừng (hộ gia đình, nhóm hộ) với các nhà máy, chế biến.

Nông dân xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa) áp dụng cơ giới trong khâu thu hoạch lúa.

Năm 2023, ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư ứng dụng công nghệ cao, thông minh và thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại. Tổ chức cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả. Đồng thời, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; các giá trị văn hóa ở nông thôn được giữ gìn và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao.

Hải Đăng