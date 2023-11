Bảo đảm quyền lợi của khách hàng vay vốn không may gặp rủi ro

Đóng vai trò là một trong những ngân hàng chủ lực đầu tư nguồn vốn ưu đãi phát triển nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) luôn tư vấn, hỗ trợ khách hàng tham gia sản phẩm bảo an tín dụng (BATD) của Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC). Từ đó, giúp khách hàng giảm bớt được khó khăn khi không may gặp các rủi ro trong cuộc sống.

Cán bộ Agribank Cẩm Thủy tư vấn cho khách hàng về sản phẩm bảo an tín dụng tại xã Cẩm Tân (Cẩm Thủy).

Hiện nay ABIC Thanh Hóa đang liên kết với Agribank cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho khách hàng, như: BATD, bảo an chủ thẻ, bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm tài sản kỹ thuật... Qua đó, tạo ra lá chắn tài chính vững chắc, đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn; giúp khách hàng yên tâm vì luôn có nguồn tài chính cần thiết, giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống, đặc biệt là các rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay. Các sản phẩm liên kết được khách hàng tham gia nhiều là BATD và bảo an chủ thẻ. Đây là các sản phẩm tự nguyện, nhưng với việc tham gia các sản phẩm này, khách hàng có thêm một điểm tựa để phòng ngừa những vấn đề rủi ro về sức khỏe, tính mạng để yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh. Khi khách hàng tham gia sản phẩm BATD nếu không may bị rủi ro về con người, như: tử vong, thương tật, tàn tật vĩnh viễn do tai nạn hoặc tử vong do bệnh lý..., tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ được ABIC chi trả chi phí nằm viện hoặc thanh toán nợ vay của khách hàng tại Agribank. Điều này giúp khách hàng và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính vì các rủi ro bất ngờ, không mong muốn.

Do cần vốn để làm ăn, năm 2021, gia đình bà Nguyễn Thị Chiên ở thôn Hoàng Long 1, xã Cẩm Phú (Cẩm Thủy) vay vốn tại Agribank Cẩm Thủy và tham gia gói bảo hiểm BATD với số tiền bảo hiểm 85 triệu đồng, phí bảo hiểm hơn 1,3 triệu đồng. Tháng 8/2023, bà Chiên không may qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Nhận được thông tin bà Chiên qua đời, Agribank Cẩm Thủy phối hợp với ABIC Thanh Hóa kịp thời đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn gia đình làm thủ tục và chi trả 85 triệu đồng tiền bảo hiểm BATD mà gia đình đã tham gia trước đó.

Gia đình ông Nguyễn Tiến Nhật, ở xã Cẩm Tân cũng vay 150 triệu đồng từ Agribank Cẩm Thủy để đầu tư phát triển chăn nuôi. Khi vay vốn, ông Nhật được cán bộ tín dụng tư vấn nên đã mua bảo hiểm cho toàn bộ số tiền vay của gia đình. Trong quá trình vay vốn không may ông Nhật bị tai nạn lao động, phải nằm viện nhiều ngày với tỷ lệ thương tật hơn 63%. Để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, ABIC Thanh Hóa làm thủ tục, hồ sơ chi trả quyền lợi BATD với số tiền 98 triệu đồng cho gia đình ông Nhật. Ông Nhật cho biết: “Khi vay vốn ngân hàng mà phải bỏ một khoản phí nhất định để tham gia bảo hiểm cho khoản vay, tôi không tránh khỏi tâm lý phân vân. Nhưng đến khi gặp tai nạn, được nhận số tiền hỗ trợ mới thấy rằng tham gia bảo hiểm rất là thiết thực, để khi không may gặp hoạn nạn thì được chia sẻ rủi ro với bản thân mình. Nếu tôi không nhận được khoản bồi thường thì không biết xoay sở thế nào vì bản thân là lao động chính trong gia đình, lại bị thương tật nặng, ảnh hưởng nhiều đến khả năng lao động trong thời gian dài.

Được biết, hiện nay, Agribank Thanh Hóa đang có gần 37 nghìn khách hàng vay vốn tham gia BATD. 11 tháng năm 2023, ABIC Thanh Hóa đã chi trả bồi thường BATD cho 338 trường hợp với số tiền 27,3 tỷ đồng. Việc chi trả quyền lợi đầy đủ, kịp thời đã giúp khách hàng vay vốn vơi bớt đi phần nào khó khăn khi gặp rủi ro trong cuộc sống. Ngoài sản phẩm BATD thì sản phẩm Bảo an chủ thẻ cũng là một trong những sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ được khách hàng của Agribank tin dùng. Sản phẩm Bảo an chủ thẻ liên kết giúp bảo vệ khách hàng trong các giao dịch thẻ, bảo hiểm tai nạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam với chi phí chỉ 1.500 đồng/tháng. Tùy từng trường hợp, khách hàng được bồi thường lên đến 50 triệu đồng/thẻ/năm. Đây là một trong nhiều sản phẩm do Agribank phát triển nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu mở tài khoản thanh toán và sử dụng thẻ ATM ngày càng nhiều của khách hàng.

Việc đem lại những sản phẩm mang tính nhân văn cùng trách nhiệm với khách hàng theo phương châm “Giữ uy tín để vươn tới thành công”, các sản phẩm bảo hiểm của ABIC đã trở thành “bà đỡ”, người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng vay vốn tại Agribank, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và thực hiện tốt chương trình Agribank - ABIC chung tay XDNTM tại địa phương.

Bài và ảnh: Khánh Phương