Kiểm soát thị trường Tết Trung thu

Dịp Tết Trung thu hàng năm là thời điểm mà thị trường hàng hóa, nhất là hàng hóa phục vụ Tết Trung thu diễn ra khá sôi động và có nhiều diễn biến phức tạp. Để góp phần kiểm soát, bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai nhiều phương án kiểm soát trên các địa bàn.

Đội QLTT số 1 phát hiện hàng nghìn đồ chơi không có nguồn gốc xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh phụ trách kiểm soát thị trường TP Thanh Hóa. Đây là địa bàn có nhiều đầu mối kinh doanh lớn về thương mại, cũng như hoạt động buôn bán hàng hóa rất sôi động, nhất là các dịp lễ, tết hàng năm. Theo đại diện đơn vị, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục QLTT, của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, phát hiện một số vi phạm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Điển hình như ngày 27/8 đơn vị tiến hành kiểm tra kho hàng hóa của hộ kinh doanh tạp hóa Thanh Mai do bà Nguyễn Thị Mai là chủ hộ kinh doanh địa chỉ 23/23 Phan Bội Châu, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa). Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị đã phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ, gồm 1.000 đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, như súng, kiếm nhựa. Ngoài ra, tại cơ sở còn cất giữ 10.000 loại thực phẩm, gồm: thạch, kẹo, bim bim, mì tôm, mực ăn liền, chân gà... Những loại thực phẩm, đồ chơi này được nhập về trong mùa Trung thu cũng như đón đầu năm học mới, là mối nguy hại rất lớn đối với trẻ em.

Tại huyện Hậu Lộc, Đội QLTT số 3 cũng đang tăng cường phổ biến quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm, chấp hành các quy định về công bố tiêu chuẩn, công bố hợp quy hàng hóa và các quy định về chất lượng hàng hóa; thông tin cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm nhằm nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị tập trung vào việc ngăn chặn, xử lý việc kinh doanh thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền, giả mạo nhãn hiệu, không bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Trung thu như: bánh Trung thu, rượu bia, nước giải khát, đồ chơi trẻ em...

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh dịp Tết Trung thu năm 2024, ngoài yêu cầu đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức hành vi kinh doanh và tiêu dùng đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng tập trung kiểm soát các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, đặc biệt là sản phẩm bánh Trung thu được sản xuất theo phương thức cổ truyền, bánh handmade, bánh do nước ngoài sản xuất; các loại thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo; các mặt hàng đồ chơi trẻ em, đồ chơi thông minh, tích hợp nhiều chức năng, đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, thức ăn đường phố...

UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục duy trì đường dây nóng, tạo thuận lợi và khuyến khích Nhân dân phát giác, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm để tiến hành ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, UBND tỉnh cũng đã quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2024. Các đoàn sẽ thực hiện kiểm soát tại 102 cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thời gian từ ngày 23/8 đến ngày 17/9 nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; kiểm tra đột xuất các cơ sở thực phẩm theo đề nghị của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có cơ sở được kiểm tra hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, để tự bảo vệ mình, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ, nhận biết, lựa chọn và sử dụng các sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Kịp thời phát hiện, cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin liên quan đến các cơ sở, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; phát huy trách nhiệm trong tiêu dùng hàng hóa và vì sức khỏe cộng đồng của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, tổ chức, doanh nghiệp để có một Tết Trung thu an toàn, lành mạnh và vui vẻ.

Bài và ảnh: Tùng Lâm