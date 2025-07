Đẩy mạnh sản xuất vật liệu xây dựng, đảm bảo nguồn cung cho thị trường

Từ đầu năm đến nay, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc với nhiều loại mặt hàng tăng giá. Đây là tín hiệu vui, đồng thời là cơ hội giúp các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn cung cho thị trường.

Sản xuất gạch tại nhà máy gạch Tuynel Sơn Trang, xã Hoằng Phú.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Hiền, đóng tại xã Tống Sơn được Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ từ năm 2018, với thời hạn 30 năm. Hàng năm công ty cung ứng khoảng 45 - 50.000m3 đá VLXD phục vụ thi công các công trình xây dựng dân dụng trong tỉnh, trong nước. Ông Văn Đình Tuấn, Giám đốc công ty, cho biết: So với mọi năm, năm nay thị trường tiêu thụ VLXD thuận lợi hơn do các dự án đầu tư công cũng như các công trình xây dựng dân sinh được khởi công nhiều. Vì vậy, nhu cầu VLXD, trong đó có đá làm VLXD thông thường tăng cao. Từ đầu năm đến nay, công ty đã cung ứng ra thị trường khoảng 34.000m3 đá các loại, tăng 16% so cùng kỳ, đạt 60% kế hoạch năm.

Theo ông Tuấn, thời điểm này, sức mua có giảm hơn do đã hết mùa xây dựng. Song, đảm bảo nguồn cung cho thị trường vào thời gian cao điểm của 3 tháng cuối năm, doanh nghiệp sẽ tập trung nhân lực từ 20 - 30 lao động đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân cho người lao động đạt 12 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, do sản lượng khai thác từ nay đến cuối năm chỉ còn 40% công suất, vì vậy, để đảm bảo nhu cầu VLXD những tháng cuối năm, ông Hiền mong muốn tỉnh nghiên cứu và có cơ chế đặc thù nâng công suất như tỉnh Đồng Nai đã áp dụng đối với những doanh nghiệp đảm bảo được các điều kiện về máy móc, thiết bị, con người... Nếu được chấp thuận theo cơ chế này, doanh nghiệp sẽ cùng với nhà thầu có sự điều chỉnh cung cấp vật liệu theo chủng loại, khối lượng phù hợp, tránh tình trạng khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Nhà máy bê tông Liên danh Việt Nhật, xã Triệu Sơn thuộc Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh là đơn vị chuyên sản xuất các loại VLXD như bê tông thương phẩm, bê tông nhựa Asphalt, cống thoát nước, gạch không nung Việt Nhật, gạch Terrazzo Việt Nhật... Sản phẩm của nhà máy chuyên phục vụ các công trình xây dựng giao thông và dân dụng trong tỉnh, trong nước. Ông Đào Huy Diễn, giám đốc nhà máy, cho biết: Năm nay, nhiều dự án đầu tư công được triển khai, xây dựng và được tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nên nhu cầu VLXD tăng cao đã tạo điều kiện cho các sản phẩm của nhà máy tiêu thụ thuận lợi hơn và tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thời điểm này - khi chính quyền địa phương 2 cấp đang trong thời gian sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, tiến độ xây dựng các dự án đầu tư công không còn sôi động như trước, tiêu thụ VLXD sẽ chậm lại và khó khăn hơn. Song không phải vì thế, việc sản xuất VLXD chững lại. Trái lại, đơn vị vẫn duy trì sản xuất, đảm bảo nguồn cung cho thị trường, đồng thời duy trì việc làm thường xuyên cho 40 - 50 lao động, với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Thanh Hóa hiện có hơn 500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất VLXD được chia thành 12 nhóm ngành như: xi măng, gạch ốp lát, gạch không nung, khai thác, chế biến đá, cát... Dù hoạt động trong nhóm ngành nào, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp từ đầu năm đến nay có nhiều thuận lợi so với trước, nhất là các loại vật liệu như cát, sỏi, đá, gạch... Qua đó, góp phần đưa tăng trưởng của ngành công nghiệp - xây dựng trong 6 tháng năm 2025 của tỉnh Thanh Hóa đạt 8,82%.

Dự báo cuối năm 2025, ngành VLXD tiếp tục hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi từ chính sách vĩ mô, hồi phục thị trường bất động sản đến các dự án đầu tư công quy mô lớn được triển khai, xây dựng. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa quy định này, nhiều ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hóa chi phí, đẩy mạnh đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Bài và ảnh: Minh Lý