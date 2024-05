Khu du lịch suối cá Cẩm Lương đón hơn 10.000 lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Là một trong những điểm đến hấp dẫn tại khu vực miền núi xứ Thanh, Khu du lịch suối cá Cẩm Lương đã đón hơn 10.000 lượt du khách tới tham quan, khám phá trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Thời tiết nắng nóng, Suối cá thần Cẩm Lương là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài tỉnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Năm nay, do thời gian nghỉ lễ kéo dài 5 ngày và thời tiết nắng nóng, nên du khách trong và ngoài tỉnh đã chọn Suối cá thần Cẩm Lương là điểm đến để “giải nhiệt”, khám phá và trải nghiệm. Để chuẩn bị đón du khách, UBND huyện Cẩm Thủy, Trung tâm VHTTTTDL huyện đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án đón khách, trong đó bảo đảm về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC, bố trí khu vực bãi đỗ xe, các ki ốt, điểm bán hàng hợp lý, thuận tiện cho du khách, đặc biệt là không tăng giá vé.

Các quán ăn, nhà hàng thực hiện nghiêm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Lượng khách du lịch đông nhưng địa phương và các đơn vị có liên quan đã bảo đảm an toàn để du khách tới tham quan, khám phá, thưởng ngoạn, không để xảy ra sự cố.

Theo thống kê từ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Cẩm Thủy, trong 5 ngày nghỉ lễ, Khu du lịch Suối cá Cẩm Lương đã ước đón hơn 10.000 lượt khách, trong đó có khá đông du khách đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và có cả du khách nước ngoài.

Những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tại xã Cẩm Lương là yếu tố để du khách có dịp giao lưu, khám phá Những món ăn đặc sản địa phương tại Khu du lịch Suối cá Cẩm Lương

Ngoài điểm tham quan chính là suối cá thần, du khách còn có dịp tới dâng hương tại Đền thờ Thủy Phủ Long Vương, khám phá động Cây Đăng, những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc và thưởng thức hương vị ẩm thực đặc sản nơi đây.

Mạnh Cường