Khu du lịch Sun World Fansipan Legend đón hàng nghìn lượt khách trong ngày khai mạc Hội xuân mở Cổng Trời

Khai mạc vào Mùng 3 Tết Ất Tỵ, Hội Xuân “Mở Cổng Trời” 2025 tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend thu hút hàng nghìn du khách đến khám phá các hoạt động văn hóa đặc sắc của vùng cao.

Vui quên lối về tại chợ phiên Bản Mây

Bản Mây dưới chân núi Fansipan năm nay là điểm đến được du khách yêu thích nhất trong Hội Xuân. Tại đây, phiên chợ vùng cao quy mô lớn nhất năm đang diễn ra, quy tụ 100 nghệ nhân Tây Bắc với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo và những món ăn đặc sản thơm ngon.

Những màn trình diễn tái hiện phong tục độc đáo của đồng bào dân tộc, như dựng cây nêu, tục bắt vợ của người Mông, lễ cưới của người Dao đỏ, cùng các điệu múa khèn, hát giao duyên... đưa du khách thập phương vào hành trình khám phá nền văn hóa đậm đà bản sắc vùng cao.

Du khách hào hứng thưởng thức các món ăn tại chợ phiên Bản Mây.

Khu vực các trò chơi dân gian như đẩy gậy, nhảy sạp, bịt mắt bắt dê,... luôn náo nhiệt, với tiếng cười sảng khoái của du khách mọi lứa tuổi và quốc tịch.

Không chỉ đông đảo du khách Việt, các trò chơi dân gian tại Bản Mây còn thu hút rất nhiều du khách quốc tế tham gia trải nghiệm. Không khí vui vẻ của hội xuân lan tỏa khắp chân núi Fansipan.

Du khách Anh Minh, đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Tôi và gia đình may mắn đến Fansipan đúng dịp khai mạc Hội Xuân Mở Cổng Trời. Bản Mây là nơi tuyệt vời để vui chơi và trải nghiệm văn hóa vùng núi cao. Tết năm nay thật đặc biệt, gia đình tôi chắc chắn sẽ quay lại Fansipan nhiều lần nữa."

Bên cạnh đó, du khách đến với Bản Mây mùa xuân này còn được xin chữ thầy đồ, một phong tục truyền thống đầu năm của người Việt. Các bạn nhỏ thì được thỏa sức sáng tạo cùng nghệ nhân nặn tò he miễn phí, mang về những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến hành trình đầu năm tại Fansipan.

Đón lộc trời, cầu an nơi Nóc nhà Đông Dương

Không chỉ là điểm đến khám phá văn hóa, Fansipan còn là nơi du khách tìm về những giá trị tâm linh, nơi có Đại tượng Phật A Di Đà và quần thể các ngôi chùa linh thiêng nằm ở độ cao từ 2.900 m đến 3.143 m.

Sáng Mùng 3 Tết, đỉnh Fansipan đã trang trọng tổ chức nghi lễ “Mở Cổng Trời” với các nghi thức linh thiêng như dâng hoa, tắm Phật, chiêm bái xá lợi Phật trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà, tụng kinh niệm Phật cầu quốc thái dân an. Các tăng ni, phật tử và du khách thập phương cùng chắp tay nguyện cầu cho một năm mới bình an.

Nhiều người tin rằng khi Cổng Trời mở ra trên đỉnh núi cao nhất Việt Nam, lộc xuân sẽ theo đó tràn về, mang lại một năm mới thuận lợi, sức khỏe dồi dào và tài lộc đầy nhà. Nghi lễ “Mở Cổng Trời” không chỉ là sự kết nối thiêng liêng giữa trời và đất, mà còn là niềm tin vững chắc để du khách khởi đầu năm mới đầy hứa hẹn.

Đến Fansipan dịp đầu xuân, du khách còn có thể tự tay viết và treo thẻ cầu bình an tại bức tường cầu An, được mô phỏng trụ Kinh Luân, trước Bảo An Thiền Tự (Chùa Trình), nơi linh thiêng giữa mây ngàn.

Chỉ trong 2 ngày đầu năm mới Ất Tỵ, khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã thu hút hàng nghìn du khách, cả trong nước và quốc tế, nhờ vào những hoạt động vui xuân đặc sắc. Lượng khách ước tính tăng khoảng 25% so với cùng kỳ Tết năm 2024. Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc Sun World Fansipan Legend, cho biết Hội Xuân Mở Cổng Trời sẽ được tổ chức đến hết ngày 16/2, đáp ứng nhu cầu du xuân, vui chơi và cầu an trong tháng Giêng của du khách. Đỉnh Fansipan cũng trang trọng tổ chức lễ thượng cờ ba lần mỗi ngày. Trong khi du khách có cơ hội chiêm ngưỡng biển mây tuyệt đẹp và nếu may mắn, là đón những bông tuyết đầu năm.

Để tri ân du khách đến với Fansipan trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, từ 29/01 đến 12/02, du khách đến từ tỉnh Lào Cai sẽ được ưu đãi vé cáp treo chỉ còn 555.000 đồng/người. Đồng thời, bà con mặc trang phục dân tộc sẽ được miễn phí vé vào cửa khu cảnh quan Fansipan.

Tùng Dương