“Không để dân đói, rét, đau ốm vì rét mà không tiếp cận được dịch vụ y tế”

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi từ 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.