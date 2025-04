Khi công an chính quy về xã

Từ năm 2019 đến nay Thanh Hóa đã có gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động về địa bàn cấp xã. Vượt qua tất cả các khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, bằng tinh thần trách nhiệm, lực lượng công an chính quy đã nỗ lực ngày đêm bám địa bàn, giữ vững tình hình an ninh - trật tự (ANTT), trở thành chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.

Công an xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn Yên Lâm (Yên Định) có nhiều diễn biến phức tạp, tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, trộm cắp, cố ý gây thương tích... diễn ra thường xuyên, gây bức xúc và lo lắng trong Nhân dân. Khi nhận nhiệm vụ, lực lượng công an chính quy thị trấn đã chủ động bám tuyến, bám địa bàn cơ sở, gần gũi, gắn bó với Nhân dân, tranh thủ uy tín và sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng như sự đồng lòng của các trưởng phố, những người có uy tín để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Từ đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT theo đúng phương châm “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm cho dân tin”, từng bước tạo được sự tin tưởng và giúp đỡ của quần chúng Nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ông Lê Thiệu Nghĩa ở tổ dân phố Phong Mỹ, thị trấn Yên Lâm, cho biết: “Từ khi có các đồng chí công an chính quy về là dân chúng tôi yên tâm lắm. Các đồng chí hiểu địa bàn, triển khai các biện pháp công tác cũng bài bản, chuyên sâu hơn, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cảnh báo phòng ngừa tội phạm cũng như các tai tệ nạn xã hội khác đã được lực lượng công an chính quy tiến hành thường xuyên với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, nên gần như người dân nào cũng nắm được. Từ đó người dân cũng trách nhiệm và tự giác hơn trong việc phòng ngừa tội phạm và giữ gìn ANTT ở địa phương”.

Từ khi có lực lượng công an chính quy về, tình hình ANTT trên địa bàn xã Minh Lộc - một xã ven biển của huyện Hậu Lộc đã có những đổi thay rõ rệt. Từ một địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, đến nay Minh Lộc đã trở thành một trong những xã điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Năm 2024, công an xã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Có được kết quả trên, trong những năm qua công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp, nổi cộm, nhất là tình hình liên quan đến dự án khu đô thị Minh Thanh và việc giải tỏa mặt bằng tuyến đường bộ ven biển phía Đông, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Không chỉ làm tốt công tác đảm bảo ANTT, Công an xã Minh Lộc còn tuyên truyền, vận động người dân triển khai xã hội hóa, lắp đặt trên 50 mắt camera an ninh tại các trục giao thông chính trên địa bàn. Chính những “mắt thần” đã giúp công an xã xử lý, phòng ngừa được hàng trăm vụ việc về ANTT. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ công an xã luôn gần gũi, gắn bó và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, như: mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Trường học an toàn về an toàn giao thông”, “Camera với ANTT”...

Có thể nói, từ các xã vùng biên giới cho đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, công an chính quy về xã là một luồng gió mới trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết công việc ngay từ cơ sở của lực lượng công an; những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Khi được quần chúng tin yêu, lực lượng công an sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ hết lòng từ Nhân dân để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Từ ngày 1/3/2025, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã thực hiện chủ trương không tổ chức công an cấp huyện. Hầu hết các nhiệm vụ của công an cấp huyện trước đây sẽ được chuyển giao cho công an cấp xã. Điều này đặt ra những yêu cầu mới đối với lực lượng công an chính quy trong việc tự học, tự trau dồi, nâng cao trình độ nghiệp vụ để tiếp tục đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là “điểm tựa bình yên” của Nhân dân.

Bài và ảnh: Quốc Hương