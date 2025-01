Khẳng định vai trò “Bưu điện là của Nhân dân”

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, thông qua việc triển khai các dịch vụ bảo đảm nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, hiệu quả và linh hoạt, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định vai trò chủ đạo, vị thế dẫn đầu trong ngành bưu chính tại địa phương. Trên hành trình đó, với vai trò là doanh nghiệp bưu chính công ích được nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ chi trả các dịch vụ an sinh xã hội, trong đó có dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng, Bưu điện tỉnh đã trở thành biểu tượng của niềm tin và chất lượng đối với người dân và toàn xã hội.

Nhân viên Bưu điện tỉnh Thanh Hóa chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội cho người hưởng.

Bưu điện tỉnh xác định việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng, bảo trợ xã hội (BTXH) là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, là “cầu nối” giúp các đối tượng thụ hưởng tin tưởng hơn chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Với mạng lưới rộng khắp trên toàn tỉnh, phương thức vận hành chuyên nghiệp, bảo đảm tính minh bạch và an toàn trong công tác tổ chức; sự tận tâm, tận tình phục vụ của đội ngũ nhân viên bưu điện thực hiện nhiệm vụ chi trả, các chế độ của người hưởng được chi trả đúng quy định, bảo đảm nhanh chóng - chính xác - an toàn - văn minh - tiện lợi. Chính vì vậy, bưu điện luôn nhận được sự yêu mến, tin tưởng của người dân và sự ghi nhận, đánh giá cao của ngành quản lý cũng như chính quyền các cấp. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò không thể thiếu của bưu điện trong việc triển khai, thực hiện và đưa các chính sách an sinh xã hội đến với người dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua Bưu điện tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, NCC, BTXH qua tài khoản cá nhân. Qua quá trình triển khai thực hiện, việc phát triển số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, NCC, BTXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Khả năng tiếp cận với công nghệ bị hạn chế do các đối tượng hưởng phần lớn là người cao tuổi, yếu thế, người ốm đau bệnh tật; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều hình thức, đặc biệt là thường nhắm đến đối tượng là những người lớn tuổi ít hiểu biết về công nghệ dẫn đến tâm lý e dè của người hưởng; hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế, nhất là khu vực xa trung tâm, người hưởng phải di chuyển một quãng đường dài từ nơi ở đến các điểm rút tiền của ngân hàng... Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ số người nhận lương hưu, NCC, BTXH hàng tháng qua tài khoản chưa cao.

Trước thực tế đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, NCC, BTXH thuận tiện hơn, bưu điện đã xây dựng phương án chi trả qua tài khoản của bưu điện. Theo đó, bưu điện đã liên kết với một số ngân hàng để mở tài khoản cho đối tượng. Khi đối tượng muốn nhận chế độ qua tài khoản, nhân viên bưu điện sẽ thực hiện mở tài khoản cho đối tượng qua các ngân hàng liên kết với bưu điện. Sau khi mở và chuyển tiền, hằng tháng đối tượng vẫn được nhận tiền mặt do bưu điện chi trả tại các bưu cục, các điểm bưu điện văn hóa xã và các điểm chi trả tiền mặt lâu nay đối tượng đang nhận mà không phải đi xa, không phải đến ngân hàng hay cây ATM để rút tiền mặt. Về quy trình, khi đến các điểm phục vụ của bưu điện rút tiền mặt, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, NCC, BTXH chỉ cần mang theo CCCD, điện thoại và cung cấp cho nhân viên bưu điện một số thông tin cần thiết. Nhân viên bưu điện sẽ nhập thông tin vào hệ thống phần mềm đã được liên kết với các ngân hàng để thực hiện chi hộ tiền mặt cho người hưởng. Quá trình chi trả này tuy phát sinh các chi phí và khó khăn hơn cho quá trình tổ chức thực hiện chi trả, nhưng đảm bảo an toàn, nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều cho người hưởng.

Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn rộng, trong đó có 11 huyện miền núi, giao thông đi lại còn khó khăn, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của người dân nhiều nơi còn hạn chế, việc thực hiện linh hoạt các hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, NCC, BTXH hướng đến sự thuận tiện và thể hiện sự chăm lo của Nhà nước cho người hưởng. Thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng phương án chi trả không dùng tiền mặt qua bưu điện, tăng thêm đối tượng cũng như chất lượng nhằm thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục khẳng định vai trò “Bưu điện là của Nhân dân”.

Bài và ảnh: Nguyễn Lương