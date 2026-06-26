Kể tiếp câu chuyện thiên nhiên Đà Lạt qua Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C

Dâu tây ngọt ngào và những đồng cỏ xanh mướt từ lâu đã là hình ảnh đặc trưng của vùng đất cao nguyên ôn hòa. Lấy cảm hứng từ chính nguồn năng lượng thuần khiết ấy, Dalatmilk vừa ra mắt Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C.

Sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa sữa bò tươi cao nguyên được lên men tự nhiên và nước trái cây. Với vị chua ngọt hấp dẫn và hương vị dâu ngọt ngào đặc trưng, tân binh này mang đến một trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới: vừa thanh mát, cuốn hút, vừa giữ trọn sự tươi mát, dễ chịu từ thiên nhiên.

Với dung tích 450ml và thiết kế tiện lợi, sản phẩm phù hợp với nhịp sống năng động của học sinh, sinh viên và người trẻ tại đô thị, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi học tập, làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Nền tảng tạo nên sự khác biệt của sản phẩm đến từ chính vùng đất sữa Đà Lạt - nơi có khí hậu quanh năm mát mẻ, tạo điều kiện lý tưởng để chăn nuôi bò sữa và cho ra đời nguồn sữa tươi nguyên liệu chất lượng cao. Việc chọn hương dâu không phải ngẫu nhiên. Dâu tây là hình ảnh đặc trưng gắn liền với Đà Lạt. Những vườn dâu trải dài trên cao nguyên đã trở thành một phần ký ức của nhiều du khách khi nhắc đến thành phố ngàn hoa. Với Dalatmilk, hương vị dâu là cách tiếp tục kể câu chuyện về thiên nhiên Đà Lạt và đưa nét đặc trưng vùng đất cao nguyên đến gần hơn với người tiêu dùng.

Kế thừa trọn vẹn những giá trị cốt lõi từ Dalatmilk, Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, không chất tạo màu tổng hợp và không hương liệu tổng hợp. Chính sự khắt khe trong việc giữ gìn tính nguyên bản và thuần khiết này giúp Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C sẵn sàng trở thành một lựa chọn lành mạnh, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản.

Không chỉ ghi điểm bằng hương vị, Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C còn sở hữu dung tích lớn 450ml trong thiết kế hộp giấy tiện lợi. Đây là giải pháp hoàn hảo để giải khát, bổ sung dinh dưỡng và nạp năng lượng kịp thời cho cơ thể sau những giờ học tập, làm việc hoặc tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời.

Sản phẩm đặc biệt phù hợp với nhịp sống năng động, hiện đại của học sinh, sinh viên và giới trẻ thành thị, những người luôn tìm kiếm nguồn năng lượng xanh, sảng khoái cho những “khoảng nghỉ” dễ chịu giữa ngày dài.

Nhà máy chế biến sữa tươi sạch của thương hiệu được đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ tự động và hiện đại bậc nhất thế giới.

Sự ra đời của Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C vừa đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng đồng thời khẳng định nỗ lực đổi mới không ngừng của thương hiệu. Từ nguồn sữa tươi cao nguyên thuần khiết, thiên nhiên Đà Lạt sẽ luôn là nguồn cảm hứng xuyên suốt để Dalatmilk tiếp tục viết nên những câu chuyện sản phẩm giàu bản sắc và tốt cho sức khỏe.

NL