iPhone 18 Pro Max bán tại Mỹ khác bản Việt Nam ở điểm nào?

Máy bán ở Mỹ bỏ hẳn khay SIM và được Apple công bố thời lượng pin nhỉnh hơn, còn bản chính hãng trong nước vẫn giữ khay nano-SIM.

Khác biệt lớn nhất nằm ở cách lắp SIM

Trên trang thông số kỹ thuật của Apple tại Mỹ, mục SIM được mô tả là eSIM kép, cho phép kích hoạt hai hồ sơ cùng lúc và lưu từ tám hồ sơ trở lên. Apple ghi thẳng rằng máy không tương thích với thẻ SIM vật lý, và thiết bị được kích hoạt bằng eSIM nên cần nhà mạng hỗ trợ công nghệ này.

Trang thông số tiếng Việt lại mô tả khác hẳn. Bản phân phối chính hãng trong nước dùng cấu hình SIM kép gồm nano-SIM và eSIM, đồng thời hỗ trợ eSIM kép. Người mua máy tại Việt Nam vì vậy vẫn có khay để cắm thẻ, còn người mua tại Mỹ thì không.

Hai thị trường cũng dùng mã máy riêng. Apple liệt kê nhóm A3472 và A3473 cho bản bán ở Mỹ, trong khi trang thông số tại Việt Nam ghi nhóm A3714 và A3717, mỗi mã đi kèm một danh sách băng tần được công bố riêng.

Mỗi thị trường dùng mã máy riêng theo cấu hình SIM. Ảnh: Apple

Thời lượng pin Apple công bố cho hai bản không giống nhau

Khác biệt thứ hai lộ ra ngay ở mục pin. Trang tiếng Anh ghi máy phát video đến 45 giờ và phát video trực tuyến đến 40 giờ. Trang tiếng Việt của cùng sản phẩm ghi 43 giờ xem video và 38 giờ xem video trực tuyến. Khoảng cách hai giờ lặp lại ở iPhone 18 Pro, với 36 giờ so với 34 giờ ở mục xem video.

Nguyên nhân quay về chính chuyện khay SIM. Apple cho biết những máy chỉ dùng eSIM được trang bị viên pin lớn hơn, lấp vào phần không gian trước đây dành cho khay thẻ. Bỏ đi một chi tiết cơ khí nhỏ giúp hãng có thêm chỗ trống bên trong, và phần chỗ trống ấy được quy đổi thành dung lượng pin.

Cần lưu ý số giờ Apple công bố được đo trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Mức chênh hai giờ trên giấy tờ không đồng nghĩa người dùng cảm nhận rõ khoảng cách đó sau một ngày sử dụng, bởi thời lượng thực tế còn phụ thuộc độ sáng màn hình, sóng mạng và thói quen mỗi người.

Phần cứng còn lại giữ nguyên ở cả hai thị trường

Ngoài hai điểm trên, cấu hình của máy không đổi. Cả hai bản cùng chạy chip A20 Pro với CPU 6 lõi, GPU 7 lõi có Neural Accelerators và Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi. Buồng hơi thế hệ mới có diện tích bề mặt gấp ba lần, kết hợp vật liệu dẫn nhiệt tốt hơn, giúp hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40%.

Chip A20 Pro cùng buồng hơi tản nhiệt mới giúp hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40%. Ảnh: Apple

Màn hình vẫn là tấm nền Super Retina XDR OLED 6,9 inch, độ phân giải 2868 x 1320, ProMotion đến 120Hz và độ sáng đến 3000 nit ngoài trời. Khung máy nguyên khối nhôm, mặt trước phủ Ceramic Shield 2 chống trầy tốt hơn gấp 3 lần so với iPhone 16 Pro, chuẩn IP68.

Hệ thống camera sau cũng giống nhau, gồm bốn ống kính 48MP Pro Fusion. Ống chính 24 mm có khẩu độ tuỳ chỉnh từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0, ống góc siêu rộng 13 mm, ống tele 100 mm (4x, 48MP) thiết kế tetraprism và ống tele 200 mm (8x, 12MP), cho phạm vi thu phóng quang học 4x và 8x, tổng phạm vi thu phóng quang học 16x. Camera trước dùng cảm biến 18MP Center Stage, khẩu độ ƒ/1,9.

Phần mềm không có sự phân biệt nào về tính năng theo thị trường ở khâu xuất xưởng. Máy chạy iOS 27, trong đó Apple Intelligence phiên bản mới có hỗ trợ tiếng Việt, còn Siri AI hiện mới hỗ trợ tiếng Anh.

Cả hai bản đều chạy chung iOS 27 với Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt. Ảnh: Apple

Cân nhắc khi mua máy xách tay và giá bán chính hãng trong nước

Vì bản Mỹ không có khay thẻ, máy xách tay mang về Việt Nam buộc phải dùng eSIM cho mọi thuê bao. Người mua cần xác nhận nhà mạng hỗ trợ eSIM cho gói cước đang dùng, đồng thời quen với việc không thể rút thẻ cắm sang máy phụ.

Chính sách bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật áp dụng theo nơi mua cùng đơn vị phân phối, nên người dùng cần hỏi rõ điều kiện trước khi quyết định. Ai ưu tiên sự thuận tiện lúc đổi trả hay xử lý sự cố thì hàng chính hãng trong nước là phương án đơn giản hơn.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max có bốn tuỳ chọn bộ nhớ, niêm yết 41.990.000đ cho bản 256GB, 48.490.000đ cho bản 512GB, 61.490.000đ cho bản 1TB và 80.990.000đ cho bản 2TB. Bốn màu được bán ra gồm Đỏ Burgundy, Băng Thanh, Bạc và Đen.

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Nguồn: Thế Giới Di Động