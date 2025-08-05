Hướng đến mục tiêu vận hành thông suốt, hiệu quả

Để hiện thực hóa mục tiêu xuyên suốt của chính quyền địa phương 2 cấp là “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ” thì việc chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và vận hành hệ thống dịch vụ công đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Giữ vai trò nòng cốt, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn 166 phường, xã giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Là 1 trong 4 công chức của Trung tâm PVHCC tỉnh được biệt phái lên giúp đỡ Trung tâm PVHCC xã Mường Lát, anh Nguyễn Danh Hiệu cho biết: “Khi mới đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một số công chức Trung tâm PVHCC xã Mường Lát chưa tiếp cận với việc giải quyết TTHC nên còn lúng túng trong sử dụng hệ thống phần mềm và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân. Bởi thế, khi được biệt phái lên xã Mường Lát, chúng tôi đã trực tiếp hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng các phần mềm giải quyết TTHC, hướng dẫn công dân thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn Trung tâm PVHCC xã sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị; niêm yết, công khai TTHC, công khai việc miễn phí, lệ phí đối với những TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Sau 1 tháng đồng hành, đến nay Trung tâm PVHCC xã Mường Lát đã vận hành khá trơn tru và thuận lợi”.

Cải cách hành chính, cải cách thể chế là đột phá chiến lược trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, từ tháng 6/2025, Trung tâm PVHCC tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho UBND các xã, phường nội dung Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; tập huấn, hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh cho cán bộ, công chức các xã, phường mới.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm PVHCC tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa, cho biết: “Để vận hành hiệu quả, Trung tâm PVHCC tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định tổ chức lại hoạt động của Trung tâm PVHCC tỉnh và hướng dẫn UBND cấp xã ban hành các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động của Trung tâm PVHCC cấp xã. Trung tâm cũng đã hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc sắp xếp, bổ sung các trang thiết bị công nghệ thông tin cơ bản để phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC, đồng thời hướng dẫn việc bố trí không gian, nhận diện thương hiệu, trang trí khẩu hiệu tuyên truyền về cải cách TTHC và các phân khu chức năng của Trung tâm PVHCC cấp xã. Trung tâm PVHCC tỉnh cũng đã xây dựng tài liệu, video mẫu hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn cán bộ, công chức xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, bảo đảm hoạt động thông suốt ngay từ ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp”.

Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tra cứu, tìm hiểu TTHC, Trung tâm PVHCC tỉnh đã công khai đầy đủ 2.216 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 795 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.160 dịch vụ công trực tuyến một phần. 100% dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Các TTHC theo nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cũng được công bố đầy đủ, với tổng số 1.128/1.128 thủ tục (đạt 100%). Theo số liệu đánh giá của Văn phòng Chính phủ, Thanh Hóa là 1 trong 9 địa phương của cả nước hoàn thành công bố, công khai danh mục TTHC áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm PVHCC tỉnh cũng đã thiết lập và cấp 18.174 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức để truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Lát giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Để hỗ trợ người dân, Trung tâm PVHCC tỉnh và các xã, phường đã công khai đường dây nóng và cung cấp đầu mối hỗ trợ tại cấp xã để giải quyết kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC. Niêm yết, công khai danh sách cán bộ, công chức trực hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và tiếp nhận, giải đáp các vấn đề phát sinh có liên quan.

Trong tháng đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7 đến 31/7/2025), Thanh Hóa nằm trong top đầu cả nước về số lượng tiếp nhận hồ sơ TTHC và hồ sơ dịch vụ công trực tuyến với 160.766 hồ sơ (gồm 151.542 hồ sơ trực tuyến, 9.224 hồ sơ trực tiếp). Trong đó, tại Trung tâm PVHCC các xã, phường đã tiếp nhận 122.831 hồ sơ (114.798 hồ sơ trực tuyến, 8.033 hồ sơ trực tiếp). Đây là những con số ấn tượng, minh chứng rõ nét cho việc vận hành Trung tâm PVHCC cấp tỉnh, cấp xã hiệu quả, thông suốt, không bị gián đoạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau hơn một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc. Đó là hệ thống các phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành triển khai xuống cho địa phương còn chậm; việc tra cứu, tìm kiếm TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia còn phức tạp, chưa thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; ứng dụng VNeID bị quá tải, hoạt động chậm trong giờ cao điểm. Một số cán bộ làm việc tại Trung tâm PVHCC cấp xã chưa quen công việc, còn lúng túng trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của công dân. Một số xã khu vực miền núi đang thiếu cán bộ, dẫn đến khó khăn trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, Trung tâm PVHCC tỉnh tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC, cán bộ các phòng và lãnh đạo UBND cấp xã tham gia giải quyết TTHC để nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn thanh niên tại các địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ người dân một cách hiệu quả nhất.

Bài và ảnh: Tố Phương