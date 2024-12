Human Act Prize 2024: Kết nối nguồn lực, lan tỏa cảm hứng, kiến tạo cộng đồng

Đêm Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2024 do Báo Nhân Dân tổ chức, với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo”, không chỉ là nơi vinh danh những sáng kiến ý nghĩa mà còn khơi dậy những xúc cảm mạnh mẽ, tiếp thêm động lực để các dự án tiếp tục vươn xa, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, hướng tới một xã hội tràn đầy yêu thương và phát triển bền vững.

Toàn cảnh đêm Gala trao giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2024.

Tối 14/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra đêm Gala trao giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo” do Báo Nhân Dân tổ chức.

Ban Giám khảo đã chọn ra 31 dự án xuất sắc nhất để trao giải. Tất cả các dự án vì cộng đồng đều xứng đáng được tôn vinh, bất kể quy mô lớn hay nhỏ. Không chỉ các dự án thắng giải, các dự án còn lại đều cho thấy nỗ lực bền bỉ của các cá nhân, tổ chức vẫn đang thầm lặng cống hiến cho cộng đồng.

NHỮNG DỰ ÁN CHẠM ĐẾN TRÁI TIM

Tại đêm trao giải Human Act Prize 2024, Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam, thay mặt dự án "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” chia sẻ: “Giải thưởng Human Act Prize đã lan tỏa và vinh danh những đóng góp vì cộng đồng, trong đó có sự cống hiến của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Chúng tôi vô cùng cảm ơn vì sự ghi nhận này”.

Những lời chia sẻ chân thành ấy khơi gợi về hành trình đầy gian khó nhưng tràn đầy ý nghĩa mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thực hiện trong nhiều năm qua. Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc, các chiến sĩ còn là điểm tựa vững chắc cho nhân dân ở những vùng đất khó khăn nhất.

Đại diện dự án "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” phát biểu cảm nghĩ trên bục nhận giải thưởng.

“Chúng tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ để các cháu không chỉ được đi học, mà còn được yêu thương, chăm sóc như những đứa con ruột thịt”, Đại tá Nguyễn Thanh Hải kể. Dưới sự chăm sóc của các chiến sĩ, mỗi em nhỏ không chỉ được bảo đảm bữa ăn, giấc ngủ mà còn tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể thao, võ thuật, tăng gia sản xuất, xây dựng lối sống kỷ luật và tự lập.

Nói về những khó khăn, Đại tá Nguyễn Thanh Hải thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ, nhưng với tình thương và trách nhiệm, chúng tôi đã học cách làm cha, làm thầy, để các cháu có được một mái nhà thực sự”.

Niềm vui lớn nhất, theo ông, là nhìn thấy các em trưởng thành. Nhiều em đã thi đỗ đại học, cao đẳng và tiếp tục được hỗ trợ để hoàn thành chương trình học. Đại tá Nguyễn Thanh Hải kỳ vọng rằng, trong tương lai, các em sẽ quay trở về đóng góp cho vùng biên giới, trở thành những cán bộ, chiến sĩ, giáo viên cùng đồng hành với Bộ đội Biên phòng trong sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam sau buổi lễ trao giải.

“Chúng tôi không dừng lại ở những gì đã làm được”, ông nhấn mạnh. “Mỗi bước đi của chúng tôi, dù nhỏ bé, đều hướng đến mục tiêu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các em học sinh nghèo, để biên giới không chỉ là nơi khó khăn mà còn là nơi bắt đầu của những ước mơ”.

Từ sự ghi nhận của Human Act Prize, câu chuyện về những người lính quân hàm xanh đã vượt qua gian khó, mang tình thương đến những mảnh đời bất hạnh, càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đó không chỉ là một câu chuyện về lòng nhân ái, mà còn là minh chứng cho tinh thần Việt Nam kiên cường, nhân văn và đầy sáng tạo trong việc xây dựng cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm trên bục nhận giải thưởng.

Trong khi đó, tại lễ trao giải Human Act Prize 2024, chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm - người sáng lập dự án “Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh” - đã được vinh danh ở hạng mục Dự án truyền cảm hứng. Chị xúc động chia sẻ, giải thưởng này không chỉ là sự vinh danh mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ giúp chị tiếp tục hành trình mang tri thức và yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn.

Chị Ngọc Tâm kể lại, khi bắt đầu dự án, chị luôn tự nhủ rằng những nỗ lực của mình chỉ như “một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn”. Nhưng chính giải thưởng này đã giúp chị nhận ra rằng, mỗi hạt cát, dù nhỏ bé, nếu kiên trì và biết lan tỏa tinh thần nhân ái, đều có thể tạo nên sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Với chị, hành trình này không chỉ dừng lại ở những con số học sinh được hỗ trợ, mà còn là sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Chị xúc động chia sẻ: "Giải thưởng Human Act Prize đã cho tôi thấy, trong xã hội này, còn rất nhiều người đang âm thầm cống hiến. Những tấm gương ấy không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn là lời nhắc nhở để tôi tiếp tục kiên định với con đường mình đã chọn. Tôi tin rằng, mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều có giá trị lan tỏa lớn lao, và những thay đổi tích cực luôn bắt đầu từ những ý tưởng giản dị nhưng chân thành".

Chị hy vọng “Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh” sẽ tiếp tục là biểu tượng của sự sẻ chia và tinh thần vượt khó, truyền cảm hứng để nhiều cá nhân, tổ chức cùng chung tay hành động vì cộng đồng, mang lại một xã hội công bằng, nhân ái và tốt đẹp hơn.

DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Giành giải thưởng ở hạng mục đặc biệt Human Act Prize, dự án “NESCAFÉ Plan - Thúc đẩy nông nghiệp tái sinh vì ngành cà-phê Việt Nam bền vững” đã cho thấy, đây không chỉ là câu chuyện về cà-phê mà còn là câu chuyện về con người, về sự cam kết lâu dài và tinh thần trách nhiệm xã hội. Hành trình này chính là minh chứng cho một tầm nhìn phát triển bền vững, nơi lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng được hòa quyện.

Các dự án được vinh danh ở hạng mục Human Act Prize 2024

Ông Khuất Quang Hưng - Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông của Nestlé, đại diện dự án đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình mà Nestlé và các đối tác đã cùng nhau xây dựng trong suốt hơn một thập kỷ qua.

“Chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao nhất của Human Act Prize. Đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của Nestlé mà còn là món quà dành cho cộng đồng nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên, những con người không ngừng vượt khó để giữ gìn và phát triển trái tim của ngành cà phê Việt Nam”, ông Hưng nói.

Giải thưởng Human Act Prize không chỉ là sự công nhận, mà còn là nguồn cảm hứng và động lực để Nestlé tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả của dự án. Với sự công nhận từ giải thưởng này, Nestlé cam kết huy động thêm nhiều nguồn lực hơn nữa, tạo ra những tác động tích cực lớn hơn không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn trong việc xây dựng một hệ sinh thái bền vững, nơi cộng đồng và doanh nghiệp cùng phát triển.

“Đây là lời nhắc nhở rằng trách nhiệm xã hội phải luôn đi cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng lợi ích của doanh nghiệp phải song hành với lợi ích của cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sinh kế và bảo vệ môi trường”, ông Hưng chia sẻ.

Ông Khuất Quang Hưng - Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông của Nestlé sau buổi lễ.

Ông Hưng cũng không quên bày tỏ sự ấn tượng đối với các dự án khác được vinh danh tại lễ trao giải. “Dù quy mô lớn hay nhỏ, tất cả các dự án đều mang lại những tác động tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Human Act Prize sẽ tiếp tục là nền tảng để vinh danh và thúc đẩy thêm nhiều mô hình sáng tạo, bền vững trong tương lai”, ông nói.

Đại diện của Nestlé nhấn mạnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, ngày đêm bám trụ cùng người nông dân và cộng đồng để mang lại những thay đổi tích cực, góp phần xây dựng một xã hội thịnh vượng và bền vững.

Nhận giải thưởng ở hạng mục Dự án kịp thời, đại diện FPT Long Châu, ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Cấp cao Truyền thông và Trải nghiệm khách hàng FPT Retail chia sẻ đầy xúc động sau khi đơn vị được vinh danh. Với vai trò là đại diện doanh nghiệp, ông bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Ban tổ chức và Báo Nhân Dân, những người đã tiên phong trong việc vinh danh các cá nhân, tổ chức có đóng góp lớn lao cho cộng đồng.

“Chúng tôi luôn ý thức rằng lợi ích của doanh nghiệp phải song hành với lợi ích của xã hội. Human Act Prize đã khẳng định và lan tỏa những nỗ lực của Long Châu, đồng thời nhắc nhở chúng tôi rằng còn rất nhiều điều cần làm để góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, phát triển bền vững”, ông nhấn mạnh.

Theo lời chia sẻ, giải thưởng này không chỉ dừng lại ở sự vinh danh mà còn mang đến sự thúc đẩy lớn về tinh thần và trách nhiệm cho tập thể Long Châu. Với tầm nhìn xa hơn, ông Bảo khẳng định rằng doanh nghiệp sẽ không ngừng triển khai các chương trình ý nghĩa, huy động nguồn lực và lan tỏa các giá trị nhân văn, tử tế đến mọi tầng lớp trong xã hội.

HUMAN ACT PRIZE 2024: KẾT NỐI SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG, LAN TỎA GIÁ TRỊ NHÂN VĂN

Tiếp nối thành công của những giải trước, Human Act Prize 2024 một lần nữa khẳng định, dù là một cá nhân hay tổ chức, mỗi đóng góp đều trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình "Cộng đồng Kiến tạo”. Hành trình của Giải thưởng đã khép lại, nhưng sứ mệnh lan tỏa giá trị và kết nối hành động vì cộng đồng của Human Act Prize sẽ còn tiếp tục trên chặng đường phía trước.

Theo nhận định của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định, giải thưởng không chỉ là sự vinh danh các cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật mà còn là một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và sự cống hiến không ngừng của cộng đồng.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại chương trình.

“Nghe những câu chuyện được kể trên sân khấu, điều đầu tiên khiến cảm xúc trào lên trong tôi không phải là những thành tựu to lớn, mà chính là sự đa dạng trong những chân dung con người đã làm nên những thành tựu đó - một tinh thần Việt Nam hào sảng đang hiện lên thật sống động từ những con người như thế!”, đồng chí xúc động chia sẻ.

Chủ đề của Human Act Prize 2024, “Cộng đồng kiến tạo”, đã khẳng định sứ mệnh tạo dựng và kết nối các sáng kiến, dự án mang giá trị nhân văn. Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh rằng, để một sáng kiến có thể tồn tại và phát triển bền vững, cần phải hội tụ “trái tim nhân ái, chiến lược đúng đắn, sự sáng tạo không ngừng và nguồn lực bền vững”.

Những yếu tố này, khi kết hợp, đã tạo nên sức mạnh giúp các dự án vượt qua thách thức, đem lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Đồng chí nhấn mạnh: "Tinh thần Cộng đồng Kiến tạo không nằm ở sự nổi bật của từng cá nhân. Đó là dòng chảy bền bỉ được tạo nên bởi muôn vàn những hành động nối tiếp, những nỗ lực lớn nhỏ từ các nhân tố ở các vị trí, lĩnh vực khác nhau".

Với sứ mệnh tôn vinh và lan tỏa những hành động vì cộng đồng, Human Act Prize đã, đang và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, kết nối nguồn lực để nhân rộng những mô hình sáng tạo, bền vững. "Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize) tự hào là một phần trong dòng chảy kiến tạo ấy. Với niềm tin và sự cổ vũ từ cộng đồng, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình kết nối nguồn lực, tiếp sức tinh thần và tri thức để nhân rộng những dự án có tác động lớn đến xã hội", đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định.

ẤN TƯỢNG VỚI NHỮNG MÀN NGHỆ THUẬT MÃN NHÃN

Đêm Gala Lễ trao giải Human Act Prize 2024 không chỉ là sân khấu để vinh danh những cá nhân và tổ chức có đóng góp đặc biệt cho cộng đồng, mà còn là một không gian văn hóa đầy cảm xúc, được thắp sáng bởi những tiết mục nghệ thuật độc đáo, truyền tải sâu sắc tinh thần của giải thưởng.

Ngay từ giây phút đầu tiên, khi ca sĩ Bùi Lan Hương cất lên giọng hát với ca khúc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, cả khán phòng như lặng đi, thả hồn vào giai điệu thấm đẫm tinh thần yêu đời, yêu người. Bài hát không chỉ mở màn đêm Gala, mà còn như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về giá trị của việc tìm kiếm và lan tỏa niềm vui trong cuộc sống, phù hợp hoàn hảo với triết lý mà Human Act Prize hướng tới.

Giọng hát của ca sĩ Bùi Lan Hương với ca khúc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.

Hòa Minzy mang đến đêm Gala ca khúc “Kén cá chọn canh”, một tác phẩm đặc sắc đậm chất dân gian, nổi bật với giai điệu mượt mà và ca từ duyên dáng. Từng tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ khi ra mắt vào đầu năm nay, ca khúc tiếp tục chinh phục khán giả với sức hút độc đáo và phong cách biểu diễn đầy cảm xúc của nữ ca sĩ.

Tiếp nối không gian âm nhạc giàu cảm xúc ấy, tiết mục múa đương đại “Cộng đồng kiến tạo” do vũ đoàn X-Step trình diễn đã mang đến một bức tranh đầy sống động về những giá trị cộng đồng.

Từng động tác, từng hoạt cảnh trên sân khấu là một lời kể chuyện không lời về sự gắn kết, sẻ chia và những nỗ lực nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong hành trình kiến tạo nên một xã hội nhân ái và bền vững. Khán giả như bị cuốn hút vào những thông điệp nghệ thuật đầy ý nghĩa, lắng đọng trong từng bước nhảy uyển chuyển.

Khán giả tới dự Gala Human Act Prize 2024 cũng được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng vô cùng công phu.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình chính là tiết mục “Con nuôi đồn biên phòng” do các em nhỏ đến từ Trung tâm nghệ thuật The Muse Academy biểu diễn. Qua những lời ca tiếng hát của các em, hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh - những “người cha” đặc biệt của các em nhỏ vùng biên giới - hiện lên chân thực và đầy cảm động. Tiết mục không chỉ khắc họa sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới họ, những người đã góp phần thay đổi cuộc đời của hàng nghìn trẻ em kém may mắn.

Khép lại đêm Gala là màn trình diễn đầy tự hào và xúc động “Một Vòng Việt Nam” do nhóm nhạc O'Plus cùng các đại diện dự án tham gia giải thưởng thể hiện. Thật khó có thể tìm thấy một khoảnh khắc nào khác ý nghĩa hơn: khi những người làm cộng đồng từ khắp mọi miền Tổ quốc, những con người đã âm thầm cống hiến cho sự phát triển của xã hội, cùng hòa giọng trong một bài hát tôn vinh vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam.

Giải thưởng hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024 khép lại với màn trình diễn “Một Vòng Việt Nam” vô cùng tự hào và cảm xúc với nhóm nhạc O'Plus và các đại diện dự án tham gia giải thưởng.

Những tiết mục nghệ thuật không chỉ là điểm nhấn của chương trình, mà còn góp phần kể lại câu chuyện của những con người, những dự án đã được Human Act Prize 2024 vinh danh. Qua từng ca khúc, từng vũ điệu, Gala đã khắc sâu thêm thông điệp rằng khi chúng ta biết yêu thương, sẻ chia và hành động vì cộng đồng, mọi giới hạn đều có thể vượt qua, và mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.