Hơn 12.900 tỷ đồng cấp chủ trương đầu tư và chứng nhận đầu tư - Dấu ấn từ Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra chiều 27/8, đã có 26 đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư được trao các thủ tục liên quan đến thành lập cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê đất, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, quyền sử dụng đất và hợp đồng tín dụng, với tổng số vốn đăng ký đầu tư và hạn mức tín dụng 12.911 tỷ đồng.

Các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Công ty CP Quỹ đầu tư mạo hiểm tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt, hội nghị còn chứng kiến sự ra mắt của Công ty CP Quỹ đầu tư mạo hiểm tỉnh Thanh Hóa và Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa. Đây được xác định là những bước đi mới nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, tăng cường liên kết “3 nhà”: Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà trường.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp.

Trong số các dự án được trao Quyết định tại hội nghị, đáng chú ý có 3 cụm công nghiệp gồm: Thọ Ngọc, Vân Du II và Hoằng Quỳ, với tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Cùng với đó là 10 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, có những dự án quy mô lớn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các địa phương trong tỉnh.

Hội nghị cũng trao 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có các dự án sản xuất giày, mực in, bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông chất lượng cao. Đặc biệt, một số hồ sơ được giải quyết trong thời gian 24 giờ, cho thấy quyết tâm đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực đất đai, 3 doanh nghiệp, nhà đầu tư được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định cho thuê đất, với những dự án có tổng vốn đầu tư lớn như Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa và Khu công nghiệp Đồng Vàng.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Tân Cảng nhận Hợp đồng tín dụng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa, hạn mức 1.379 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng cũng được khơi thông mạnh mẽ, các ngân hàng thương mại ký kết, trao hợp đồng tín dụng cho 5 doanh nghiệp với tổng hạn mức 2.834 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, mở rộng sản xuất, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động.

Từ những kết quả cụ thể, Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 không chỉ dừng ở việc lắng nghe và giải đáp kiến nghị, mà còn tạo những “đầu ra” thiết thực về thủ tục đầu tư, đất đai, tín dụng và đổi mới sáng tạo.

Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, tạo thêm động lực để các dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thanh Hóa.

Lê Hợi