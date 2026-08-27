Phát biểu bế mạc của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Chiều 27/8, Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề: “Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng tốc phát triển tỉnh Thanh Hóa” đã thành công rất tốt đẹp. Báo điện tử Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu bế mạc hội nghị.

Kính thưa đồng chí đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà đầu tư!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Sau thời gian làm việc khẩn trương, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Tôi đánh giá cao tinh thần nói thẳng, nói thật, đi thẳng vào vấn đề của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Những ý kiến hôm nay không chỉ phản ánh khó khăn của từng doanh nghiệp, mà còn cho thấy những điểm nghẽn trong môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng phục vụ của chính quyền.

Các vấn đề doanh nghiệp nêu ra đã được các giám đốc sở, ngành trực tiếp trao đổi, trả lời. Trên tinh thần đó, tôi nhấn mạnh “03 điều tỉnh cần nhìn nhận rõ, 05 việc tỉnh cam kết làm ngay và 04 đề nghị đối với cộng đồng doanh nghiệp”:

I. VỀ 03 ĐIỀU TỈNH CẦN NHÌN NHẬN RÕ

1. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải thiếu cơ chế, mà là khâu thực thi. Phần lớn kiến nghị doanh nghiệp nêu ra không phải xin thêm cơ chế, ưu đãi, mà là đề nghị tỉnh giải quyết đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn.

Thực tế, có doanh nghiệp chờ thuê khu đất Nhà nước đã thu hồi từ năm 2019 đến nay (07 năm) chưa xong thủ tục; có nhà thầu đã hoàn thành công trình, hồ sơ thanh toán nhưng sau sắp xếp đơn vị hành chính vẫn không biết cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết. Đây là điều tỉnh phải nhìn thẳng vấn đề và khắc phục.

2. Xóa bỏ cơ chế xin - cho, việc gì rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn thì đều có thể giải quyết. Đã có 05 kiến nghị được giải quyết trước Hội nghị; ngay tại Hội nghị, tỉnh tiếp tục trao các quyết định về đầu tư, đất đai và tín dụng cho doanh nghiệp theo quy trình rút ngắn.

Kết quả trên đã khẳng định: Không phải việc khó thì không làm được; vấn đề là có quyết tâm làm và có người chịu trách nhiệm đến cùng hay không.

3. Đã có cơ chế, hành lang pháp lý thì phải hành động, không còn lý do để né tránh, đùn đẩy. Thực hiện Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh đã tháo gỡ 219 trong tổng số 303 dự án tồn đọng, khơi thông trên 21.800 tỷ đồng.

Quan điểm nhất quán của tỉnh là: Tháo gỡ để phát triển, nhưng không hợp thức hóa sai phạm; dự án đủ điều kiện thì cho làm ngay, dự án vi phạm thì xử lý nghiêm, nhà đầu tư không còn năng lực thì kiên quyết thu hồi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Đông

II. VỀ 05 VIỆC TỈNH CAM KẾT LÀM NGAY

Ngay đầu Hội nghị, tôi đã khẳng định: Thanh Hóa không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ. Trên tinh thần đó, tôi yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện 05 việc sau:

1. Giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, không để kiến nghị rơi vào khoảng trống trách nhiệm.

Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu ban hành Thông báo kết luận ngay sau khi kết thúc Hội nghị; thường xuyên theo dõi, kiểm đếm và hằng tuần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những việc đã xong, việc chậm và người chịu trách nhiệm.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải trả lời doanh nghiệp trước ngày 10/9/2026; việc chưa giải quyết được phải nói rõ lý do, phương án và thời hạn.

2. Trả lời rõ, hướng dẫn một lần, giải quyết nhanh.

(1) Hồ sơ chưa đủ điều kiện phải được hướng dẫn đầy đủ một cửa, một lần, bằng văn bản; không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần vì cách hướng dẫn không thống nhất. Câu trả lời phải rõ: được; không được và vì sao; hoặc được nhưng phải hoàn thiện gì và trong thời hạn bao lâu.

Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo dõi trên hệ thống số lần hướng dẫn bổ sung hồ sơ của từng cơ quan; định kỳ hằng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

(2) Với dự án lớn, trọng điểm, áp dụng cơ chế “làn xanh”: một đầu mối, một kế hoạch tổng thể, các thủ tục có thể thực hiện song song; hồ sơ đủ điều kiện thuộc danh mục ưu tiên được chấp thuận chủ trương đầu tư trong 24 giờ. Xây dựng chính quyền hành động.

3. Tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc

(1) Về đất đai và mặt bằng: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường tập trung xử lý khâu đang chậm nhất là xác định giá đất cụ thể và phê duyệt phương án bồi thường GPMB; không để doanh nghiệp, nhà thầu đưa máy móc, nhân lực đến rồi nằm chờ mặt bằng.

(2) Về triển khai dự án: Phương châm "Vừa chạy, vừa xếp hàng"

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh xác định giá đất, phương án bồi thường, cấp phép các mỏ vật liệu đủ điều kiện, đưa 24 mỏ với trữ lượng khoảng 13,5 triệu m3 vào khai thác chậm nhất trong tháng 11/2026.

- Sở Xây dựng công bố giá vật liệu theo giá thị trường, không theo báo giá, áp dụng từ kỳ công bố tháng 9/2026.

- Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đẩy nhanh thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Nghi Sơn, các phân khu, quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu kiến thiết tương lai và phát triển bền vững.

(3) Về dòng tiền và nguồn lực:

- Sở Tài chính rà soát, thanh toán dứt điểm khối lượng hoàn thành của các công trình do cấp huyện cũ, cấp xã làm chủ đầu tư trước đây, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 30/9/2026.

- Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7, Thuế tỉnh và Hải quan Khu vực X tạo thuận lợi cho doanh nghiệp về tín dụng, hoàn thuế và các nghĩa vụ thanh toán; hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện phải được giải quyết đúng thời hạn, không để doanh nghiệp bị đọng vốn.

- Sở Nội vụ chủ trì, cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu lao động, nhu cầu đào tạo nghề của doanh nghiệp; tham mưu cơ chế đào tạo nghề gắn trực tiếp với doanh nghiệp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong quý IV/2026.

4. Nghiêm cấm sách nhiễu, phiền hà, đồng hành doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra chồng chéo, không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự; kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2027 xây dựng theo hướng lồng ghép, trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/11/2026.

Doanh nghiệp bị cán bộ gây khó khăn, nhũng nhiễu, đòi hỏi ngoài quy định thì phản ánh ngay về UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.

5. Đồng hành cùng doanh nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Giao Sở Tài chính là cơ quan thường trực theo dõi, kiểm đếm kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng địa phương; hằng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25. Cơ quan nào không hoàn thành thì người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Đông

III. VỀ ĐỀ NGHỊ VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Với quan điểm: Tỉnh làm tốt phần việc thuộc trách nhiệm của tỉnh; doanh nghiệp cũng phải làm tốt phần việc thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung 04 việc:

1. Chấp hành đúng pháp luật, đầu tư thực chất và thực hiện đúng cam kết. Tỉnh tạo điều kiện cho các dự án có năng lực, có khả năng triển khai và triển khai thực chất; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai hoặc không còn đủ năng lực thực hiện theo quy định.

2. Chủ động phối hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ do nguyên nhân từ chính doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có dự án hoàn thành trong năm 2026 rà soát lại tiến độ, vướng ở đâu để phản ánh kịp thời; các nhà thầu đẩy nhanh khối lượng, hoàn thiện thủ tục thanh toán ngay khi có khối lượng, không dồn vào cuối năm.

3. Tăng cường liên kết, tạo giá trị thực chất tại Thanh Hóa. Các doanh nghiệp FDI, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư nước ngoài có mặt hôm nay mở rộng liên kết với doanh nghiệp Thanh Hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; qua đó không chỉ thu hút vốn đầu tư, mà còn tạo ra năng lực sản xuất, công nghệ, thị trường và việc làm cho tỉnh.

4. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học - công nghệ và vật liệu mới trong sản xuất, kinh doanh. Đây là hướng đi tất yếu để doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh, từng bước thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào yếu tố đầu vào. Tỉnh đề nghị các doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chuyển dần sang mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu mới, thân thiện với môi trường; áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các sản phẩm. UBND tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ về cơ chế, hạ tầng số, đào tạo nhân lực và là cầu nối để doanh nghiệp kết nối và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Hội nghị hôm nay chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta phối hợp hành động và tạo ra giá trị, có kết quả cụ thể.

Ngay sau Hội nghị, tôi đề nghị:

- Các sở, ngành, địa phương chuyển ngay từ đối thoại sang hành động; từ cam kết sang kết quả; xử lý đến cùng từng kiến nghị, từng dự án, từng điểm nghẽn.

- Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư thực chất, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn; tích cực tham gia hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm và an sinh xã hội.

Kính thưa quý doanh nghiệp, doanh nhân!

"Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp" là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi đối thoại ngày hôm nay; tỉnh sẽ tháo gỡ đến cùng cho doanh nghiệp - doanh nghiệp cần là chính quyền có mặt, doanh nghiệp phát triển thì Thanh Hóa phát triển.

Tôi tin rằng, với quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số của năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030, góp phần đưa Thanh Hóa vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kính chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!