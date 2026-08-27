“Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá cao tinh thần nói thẳng, nói thật, đi thẳng vào vấn đề của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời nhấn mạnh 3 điều tỉnh cần nhìn nhận rõ; 5 việc tỉnh cam kết làm ngay và 4 đề nghị đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng bế mạc hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: “Điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay không phải thiếu cơ chế, mà là khâu thực thi. Phần lớn kiến nghị doanh nghiệp nêu ra không phải xin thêm cơ chế, ưu đãi, mà là đề nghị tỉnh giải quyết đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn. Đây là điều tỉnh phải nhìn thẳng vấn đề và khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thanh Hóa không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ.

Trên tinh thần đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là: Giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, không để kiến nghị rơi vào khoảng trống trách nhiệm; trả lời rõ, hướng dẫn một lần, giải quyết nhanh; tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc; nghiêm cấm sách nhiễu, phiền hà và đồng hành cùng doanh nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Với quan điểm tỉnh làm tốt phần việc của tỉnh; doanh nghiệp cũng phải làm tốt phần việc của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật, đầu tư thực chất và thực hiện đúng cam kết. Chủ động phối hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ do nguyên nhân từ chính doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường liên kết, tạo giá trị thực chất tại Thanh Hóa. Các doanh nghiệp FDI, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư nước ngoài tham dự hội nghị mở rộng liên kết với doanh nghiệp Thanh Hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; qua đó không chỉ thu hút vốn đầu tư, mà còn tạo ra năng lực sản xuất, công nghệ, thị trường và việc làm cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chuyển dần sang mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu mới, thân thiện với môi trường; áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các sản phẩm. “UBND tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ về cơ chế, hạ tầng số, đào tạo nhân lực và là cầu nối để doanh nghiệp kết nối và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị” - Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định.

Nhấn mạnh hội nghị đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi có sự phối hợp hành động và tạo ra giá trị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngay sau hội nghị, các sở, ngành, địa phương chuyển ngay từ đối thoại sang hành động; từ cam kết sang kết quả; xử lý đến cùng từng kiến nghị, từng dự án, từng “điểm nghẽn”. Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư thực chất, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn; tích cực tham gia hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm và an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với thông điệp “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”, tỉnh Thanh Hóa sẽ tháo gỡ đến cùng cho doanh nghiệp - doanh nghiệp cần là chính quyền có mặt, doanh nghiệp phát triển thì Thanh Hóa phát triển.

Các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Giấy chứng nhận ra mắt Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tin tưởng, với quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030, góp phần đưa Thanh Hóa vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Tại hội nghị, các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao Giấy chứng nhận ra mắt Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm tỉnh Thanh Hóa và Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Giấy chứng nhận ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng đã trao quyết định thành lập cụm công nghiệp; quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quyết định cho thuê đất; giấy chứng nhân quyền sử dụng đất và hợp đồng tín dụng cho 27 đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư và hạn mức tín dụng hơn 13.000 tỷ đồng.

Minh Hằng - Phong Sắc