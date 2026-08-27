Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Dự hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026, chiều 27/8, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm tiêu biểu được trưng bày tại gian hàng.

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 có không gian trưng bày gồm 22 gian hàng, trong đó có các gian tư vấn, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho doanh nghiệp và các gian giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tìm hiểu sản phẩm OCOP tại gian hàng.

Khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh cũng thu hút đông đảo khách tham quan. Các sản phẩm được sắp xếp khoa học, đội ngũ tư vấn viên sẵn sàng cung cấp các thông tin về sản phẩm, từ nông sản chế biến, thực phẩm đặc trưng đến các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa giàu sức hấp dẫn.

Nhóm PV