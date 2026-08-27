Phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Chiều 27/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”. Báo điện tử Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa!

Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà đầu tư!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Hôm nay, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng tốc phát triển tỉnh Thanh Hóa”.

Hội nghị diễn ra trong thời điểm Thanh Hóa đang đứng trước yêu cầu phải tăng tốc mạnh hơn, phát triển nhanh hơn và tạo ra kết quả rõ nét hơn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư đã tham dự Hội nghị hôm nay! Chúc các đồng chí và toàn thể quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Thanh Hóa có tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển lớn, được Bộ Chính trị xác định là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc; có Khu kinh tế Nghi Sơn, hệ thống khu công nghiệp, đô thị, cảng biển nước sâu, quỹ đất và nguồn nhân lực dồi dào.

Những năm qua, nền kinh tế đã có bước phát triển đáng kể, giai đoạn 2021-2025, GRDP tăng bình quân 9,05%/năm; quy mô kinh tế năm 2025 gấp 1,8 lần năm 2020, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới. 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước đạt trên 44 nghìn tỷ đồng; thu hút 87 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó 15 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký khoảng 13.400 tỷ đồng và 152 triệu USD; đặc biệt, đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 219 dự án, khơi thông 21.841 tỷ đồng và đưa vào tiếp tục sử dụng gần 900 ha đất; phân loại, xử lý 121 mỏ khoáng sản có vi phạm. Tuy nhiên, thực tiễn tốc độ và chất lượng tăng trưởng của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đang có, thể hiện rõ 03 nhóm vấn đề:

(1) Tốc độ tăng trưởng hiện nay chưa tương xứng với quy mô và tiềm năng của tỉnh; 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Thanh Hóa tăng 7,21% đứng thứ 28/34 tỉnh, thành phố, thấp hơn bình quân cả nước (8,18%) và thấp hơn so với nhiều địa phương có lợi thế phát triển tương đồng ( như: Hà Tĩnh 12,79%, Ninh Bình 11,44%, Hải Phòng 11,33%, Quảng Ninh 11,11%, Nghệ An 9,65%).

Toàn cảnh hội nghị.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 14,44%, riêng quý IV phải đạt 17,48%; toàn bộ 18.843 tỷ đồng vốn đầu tư công phải được giải ngân trong năm. Đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

(2) Tốc độ chuyển hóa các nguồn lực thành kết quả phát triển còn chậm. Tỉnh có quỹ đất, tài nguyên, nguồn vốn và nhiều dự án, tuy nhiên tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng và xử lý một số thủ tục còn nhiều điểm nghẽn; vẫn còn 84 dự án tổng vốn đầu tư khoảng 52.650 tỷ đồng có khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

(3) Chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; còn dựa nhiều vào các yếu tố đầu vào, trong khi năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa trở thành động lực mới. Một số ngành sử dụng nhiều lao động vẫn ở khâu có giá trị gia tăng thấp, tiền lương phổ biến chỉ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Các chỉ số năng lực cạnh tranh ở nhóm trung bình; hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể tăng: riêng 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.426 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh và 2.072 doanh nghiệp giải thể và thông báo giải thể, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Nhận diện những vấn đề trên, Thanh Hóa xác định: Doanh nghiệp phát triển thì kinh tế phát triển; chính quyền tỉnh không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ với phương châm: “Nhanh hơn trong giải quyết công việc - Rõ hơn trong hướng dẫn, trả lời - Giữ lời trong thực hiện cam kết” để doanh nghiệp đến Thanh Hóa không chỉ vì tiềm năng, lợi thế, mà còn vì môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch; qua đó xây dựng Thanh Hóa trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, tin cậy và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thời gian qua, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, nhận diện và xử lý các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy tiến độ, chất lượng và kết quả thực chất làm thước đo thực thi công vụ.

Tại Hội nghị hôm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổng hợp 6 nhóm vấn đề cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Đây không chỉ là những kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, mà sâu hơn là những vấn đề đặt ra đối với năng lực phục vụ, giải quyết công việc và trách nhiệm thực thi của chính quyền.

Vì vậy, tôi đề nghị Hội nghị hôm nay đi thẳng vào từng vấn đề, không để việc đối thoại dừng lại ở việc “tiếp thu” hay “ghi nhận” theo phương pháp “doanh nghiệp nêu - cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh trả lời” với 03 yêu cầu:

(1) Doanh nghiệp nói thẳng, nói thật, nói đúng vấn đề, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc đang trực tiếp cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời đề xuất rõ những nội dung cần chính quyền tháo gỡ.

(2) Các sở, ban, ngành, địa phương trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm, không né tránh, không đùn đẩy; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

(3) Mỗi kiến nghị phải đi đến một kết quả cụ thể theo đúng tinh thần “06 rõ, 1 xuyên suốt”. Quan điểm của tỉnh là: Đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả. Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Sau Hội nghị, giao Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo tỉnh; kết quả xử lý phải thông tin, công khai để doanh nghiệp biết, theo dõi, kiểm chứng.

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Với quan điểm thẳng thắn, cầu thị, trách nhiệm và hành động, tôi tin tưởng rằng: Hội nghị hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở việc trao đổi, chia sẻ, mà chuyển từ đối thoại sang hành động, từ cam kết sang kết quả; xác định đúng điểm nghẽn, rõ trách nhiệm và thống nhất được cách làm, khơi thông nguồn lực, tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà đầu tư sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!