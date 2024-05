Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử bầu Chủ tịch nước

5 ngày trước, Trung ương "thống nhất rất cao" giới thiệu đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết tại Hội nghị lần thứ 9, Trung ương chưa giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Công an nên Quốc hội chưa có phê chuẩn hay miễn nhiệm chức danh này tại kỳ họp 7. Đại tướng Tô Lâm 67 tuổi, quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11, 12, 13; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội hai khóa 14, 15. Đồng chí Tô Lâm bắt đầu sự nghiệp ở Cục Bảo vệ chính trị I rồi làm Cục phó Cục Bảo vệ chính trị I, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Tổng cục An ninh. Đồng chí sau đó làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an từ tháng 4/2016 đến nay. Đồng chí Tô Lâm cũng là Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.