Hội nghị lần thứ 27, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Ngày 3/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị lần thứ 27, khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2025.

Quang cảnh kỳ họp.

Quý I năm 2025, các cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ vững ổn định và đạt kết quả quan trọng.

Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực. Sản lượng lương thực vụ Đông 5.329 tấn, đạt 85,4% kế hoạch (KH), bằng 89,8% cùng kỳ (CK); gieo trồng vụ Xuân đạt 6.759 ha, vượt 0,1% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định; lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, đã trồng mới 135 nghìn cây phân tán, đạt 59,7% KH, tăng 3,1% CK; trồng rừng lại sau khai khác 48,5 ha, đạt 24,3% KH, bằng 40,7% CK. Sản xuất công nghiệp trong duy trì tốc độ tăng trưởng và sản xuất ổn định. Có 9/14 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ.

Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển khá, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.036 tỷ đồng, đạt 31,5% KH, tăng 6,3% CK. Toàn huyện ước đón trên 77 nghìn lượt khách, tăng 11,3% CK. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 292,1 tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán tỉnh giao, tăng 75,6% CK.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; tính đến ngày 12/3/2025, đã giải ngân được 33.937 triệu đồng, đạt 37,8% KH vốn tỉnh giao; giải ngân 16.578 triệu đồng, đạt 54% KH vốn huyện giao. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt; thực hiện ký cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng 22/23 dự án theo kế hoạch của UBND tỉnh, với tổng diện tích 50,698 ha.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đã hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2025.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; trong quý I, toàn huyện kết nạp mới 21 đảng viên.

Đến ngày 31/3/2025 huyện đã tiếp nhận trên 3 tỷ đồng ủng hộ đợt 2 Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn năm 2025; khởi công và trao biển hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 11 hộ, chuyển về Ban vận động tỉnh 2 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong quý II, huyện tập trung thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế. Huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng kênh mương, giao thông nội đồng, sửa chữa kè, đê, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm OCOP. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư dự án hạ tầng Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa. Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hoá. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, Huyện uỷ Vĩnh Lộc đã khen thưởng 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và trong giai đoạn 2019 - 2024.

Trịnh Thu (CTV )