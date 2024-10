Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc khóa XXVI

Ngày 3/10, BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc khóa 26 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024; định hướng một số chỉ tiêu trong năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện vẫn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nổi bật là, đã triển khai các dự án trọng điểm có tác động lan tỏa và mở ra không gian mới cho huyện phát triển, như: Dự án nâng cấp, mở mới tuyến đường từ Quốc lộ 217 đi Khu danh thắng Kim Sơn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc và kết nối với đường gom cầu cao tốc vượt sông Mã tại xã Vĩnh An đi xã Định Công, huyện Yên Định, tổng mức đầu tư khoảng 290 tỷ đồng; Dự án đầu tư tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Quốc lộ 217, huyện Vĩnh Lộc tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng; đã quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn gắn với phát triển du lịch nhằm tạo điều kiện mời gọi và thu hút đầu tư; hoàn thành Chương trình phát triển đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện cả về diện tích, năng suất, sản lượng. Về sản xuất công nghiệp, có thêm 2 cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động (Công ty TNHH giầy Hiệp Thăng 1, Nhà máy may xuất khẩu HUG). Dịch vụ du lịch chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ.

Đồng chí Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Vĩnh Lộc phát biểu tại hội nghị.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện; công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục lũ lụt được chủ động, triển khai kịp thời, hiệu quả, bảo đảm an toàn về người và tài sản của Nhân dân vùng lũ lụt. Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vượt chỉ tiêu tỉnh giao 24,5%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; 9 tháng đã kết nạp được 198 đảng viên mới, đạt 99% kế hoạch; đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cả hệ thống chính trị và trong Nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Lộc phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, yếu kém; từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Lộc định hướng 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực phù hợp với thực tiễn của địa phương và sát với dự báo tình hình chung của tỉnh.

