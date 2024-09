Hội đồng thẩm định Trung ương nhất trí đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

100% thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 25/9, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức Hội nghị xét công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Huyện Thọ Xuân là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, giàu truyền thống yêu nước, lịch sử, văn hóa, cách mạng. Huyện xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019, huyện Thọ Xuân tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đồng thời tổ chức thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện NTM nâng cao theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị.

Với quyết tâm cao, sự nỗ lực, cố gắng và linh hoạt trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM nâng cao, đến nay huyện Thọ Xuân đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng. Cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 6,3% (xếp thứ 2 toàn tỉnh). Quy mô giá trị sản xuất theo giá thực tế đạt 21.596 tỷ đồng (gấp 1,8 lần năm 2019), huyện đứng đầu toàn tỉnh về sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao huyện Thọ Xuân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thu nhập của người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 63,86 triệu đồng, gấp 1,2 lần so với bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm nhanh và bền vững, năm 2023 tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 2,56%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân, y tế, giáo dục được chăm lo. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc. Trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định; diện mạo nông thôn đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Duy trì đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao, 100% số xã thực hiện duy trì đạt chuẩn NTM, trong đó có 53,85% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 7,69% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương phản biện các nội dung liên quan.

Trên cơ sở các báo cáo kết quả rà soát hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao; báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân... và các ý kiến phản biện tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đóng góp thêm một số ý kiến về phát triển du lịch, văn hóa xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vệ sinh môi trường... để huyện Thọ Xuân tiếp tục xây dựng NTM bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao.

Đồng thời, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023. Như vậy, với kết quả này, huyện Thọ Xuân là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung đạt chuẩn các tiêu chí của huyện NTM nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương. Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ những vấn đề mà hội đồng thẩm định đã nêu ra. Đồng thời, chỉ đạo huyện Thọ Xuân hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp để phấn đấu đến năm 2025, Thọ Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng chí đề nghị huyện chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, văn hóa, sản xuất nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường... Đồng chí cũng yêu cầu huyện Thọ Xuân hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 và tiếp tục triển khai các giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao trong thời gian tới.

Thùy Linh