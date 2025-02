Hòa mình vào dòng chảy chống lãng phí

Tết đã hết nhưng xuân vẫn còn. Câu chuyện cán bộ, công chức bớt xén thời gian, bỏ bê nhiệm sở để tham gia vào các hoạt động du xuân, lễ chùa năm nào cũng khiến dư luận quan tâm dù từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố đều ban hành công điện, chỉ thị nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Mới nhất, ngày 4/2/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong đó yêu cầu phải tập trung ngay vào xử lý công việc, nhất là các công việc chưa hoàn thành trong năm 2024, công việc còn dở dang do nghỉ tết, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Việc “lên dây cót làm việc” cho cán bộ, công chức cũng đã được thực hiện từ sớm thông qua các văn bản ban hành trước tết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã lần lượt ban hành các chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đưa ra các yêu cầu về thời gian, công việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính phải thực hiện nhằm đảm bảo đời sống, sản xuất trong tỉnh. Ngay từ mùng 5 tết, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình sản xuất, đời sống, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm sau tết. Chủ trì hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương bắt tay vào giải quyết, xử lý công việc, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao dịch của người dân. Các cấp, ngành, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc...

Đúng như tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ đề ra sau tết, đó là phải tập trung cao nhất thời gian, con người để giải quyết công việc, không để công việc bị đình trệ. Để việc trở nên thông suốt, hiệu quả, rất cần tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Mỗi cán bộ, công chức phải tự ý thức được rằng, sự lãng phí thời gian, công việc sau tết chính là làm lãng phí cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất. Đất nước đang vươn mình mạnh mẽ, đấu tranh quyết liệt với tệ lãng phí, đòi hỏi mỗi người phải tự ý thức được trách nhiệm của mình, cùng hòa mình vào dòng chảy ấy, để quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Thái Minh