Hỗ trợ học bổng cho thanh niên, thiếu niên khuyết tật sử dụng xe lăn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dự án “Học bổng cho người khuyết tật sử dụng xe lăn” do Tổ chức Giving It Back to Kids - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ.

Mục tiêu nhằm hỗ trợ học bổng cho thanh niên, thiếu niên khuyết tật (độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi) sử dụng xe lăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng, học nghề tại các cơ sở dạy nghề của Nhà nước và tư nhân, học online tại nhà. Các đối tượng được hưởng lợi từ dự án có việc làm, thu nhập ổn định, có thể dạy nghề và tạo việc làm cho người khác sau khi kết thúc chương trình học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án có tổng vốn khoảng 625.000.000 VNĐ (tương đương 26.049,26 USD).

Tổ chức Giving It Back To Kids - Văn phòng đại diện tại Việt Nam chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các nội dung cam kết với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án “Học bổng cho người khuyết tật sử dụng xe lăn” đảm bảo theo quy định của pháp luật Việt Nam; Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo các quy định pháp luật có liên quan; Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật Việt Nam về việc đưa người nước ngoài vào hoạt động tại địa phương; kinh phí thực hiện dự án phải được thực hiện theo đúng cam kết với cơ quan chức năng và được giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng; Thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của Bên cung cấp viện trợ theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa (chủ dự án) thực hiện công tác quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án, đảm bảo việc thực hiện dự án được triển khai đến đúng đối tượng, nội dung đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư), bên tài trợ và các cơ quan chức năng theo quy định; báo cáo kết thúc dự án chậm nhất không quá 06 tháng đến UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, đồng thời, tổ chức nghiệm thu, đánh giá và tiến hành các biện pháp cần thiết để khai thác và bàn giao kết quả đạt được cho đối tượng thụ hưởng theo quy định; Chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và sử dụng kinh phí tài trợ đúng mục tiêu đã được phê duyệt; Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan quản lý các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội và các hoạt động của nhà tài trợ trong quá trình triển khai thực hiện dự án; cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết về dự án cho các cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)