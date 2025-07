Hiện thực hóa lưới điện thông minh

Trong bối cảnh ngành điện cả nước đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) cũng đang nỗ lực hiện thực hóa lưới điện thông minh nhằm tối ưu hóa vận hành lưới điện, nâng cao độ tin cậy, hướng tới phát triển bền vững.

Đội Hotline Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ trên lưới điện.

Việc xây dựng lưới điện thông minh đang được PC Thanh Hóa triển khai từng bước, tập trung vào nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và số hóa công tác quản lý, vận hành, chăm sóc khách hàng... Hiện nay, PC Thanh Hóa đang đầu tư vào hệ thống lưới điện trung, hạ áp cũng như lưới điện 110kV. Nhiều dự án nâng cấp đã được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, nhất là tại các khu công nghiệp, khu đô thị mới.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng lưới điện trung, hạ áp và lưới 110kV, hệ thống SCADA đã được triển khai tại tất cả các trạm biến áp 110kV không người trực. PC Thanh Hóa cũng đã hoàn thành lắp đặt đo xa 100% điểm đo, tỷ lệ kết nối đo xa đạt 98%. Trong đó, trạm biến áp (TBA) 110kV gồm 506 điểm đo; ranh giới điện lực với điện lực có 34 điểm đo; TBA trung gian có 29 điểm đo.

Tính đến 30/6/2025, toàn công ty đã hoàn thành chuyển 100% công tơ sau TBA sang sử dụng phần mềm thu thập dữ liệu công tơ đo đếm EVNHES; cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử toàn công ty đạt tỷ lệ 100%; cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 toàn công ty đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt các dịch vụ phát sinh có chi phí đạt 100%, trong đó thanh toán chi phí trực tuyến qua website CSKH đạt tỷ lệ 82,3%.

Tỷ lệ khách hàng không dùng tiền mặt 6 tháng năm 2025 là 100% (vượt chỉ tiêu tổng công ty giao 99,33%); doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 100%; tỷ lệ thanh toán tiền điện bằng hình thức trích nợ tự động 6 tháng năm 2025 đạt 10,83%.

Các phần mềm dùng chung và hệ thống hội nghị truyền hình hoạt động ổn định, đảm bảo yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Trong tháng 6 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty hoàn thành 100% tỷ lệ truy cập các phần mềm dùng chung: CMIS, ERP, HRMS-QT, PMIS, QLMBA, IMIS, số hóa quy trình... Đồng thời, hoàn thành việc đổi mật khẩu định kỳ các phần mềm ERP, SHQT, ECP theo đúng thời hạn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đánh giá chấm điểm tổng công ty giao; hoàn thành đúng tiến độ việc chuẩn hóa tài khoản các phần mềm dùng chung gồm HRMS, Doffice, CMIS, PMIS, OMS, Portal, Web GCS online, Web chấm nợ online...

PC Thanh Hóa tập huấn ứng dụng công nghệ cho đội ngũ kỹ thuật.

Với tinh thần chủ động đón đầu, trong tháng 3/2025, PC Thanh Hóa đã tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về “Ứng dụng GenAI và AI trong ngành điện” dành cho đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên viên công ty. Phát biểu tại chương trình, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải nhấn mạnh: “Khóa đào tạo chuyên sâu về “Ứng dụng GenAI và AI trong ngành điện” không chỉ là hoạt động bồi dưỡng kiến thức mà còn là nền tảng quan trọng để đưa AI vào thực tế công việc. Công nghệ này sẽ giúp nâng cao hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, từ dự báo phụ tải, phân tích dữ liệu tiêu thụ điện, tối ưu hóa dịch vụ khách hàng, tự động hóa giám sát và vận hành hệ thống điện đến nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành... Các đơn vị, cán bộ, nhân viên toàn công ty cần nhận thức rõ để triển khai ứng dụng AI, tận dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ hiệu quả nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, đổi mới mô hình kinh doanh và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định”.

PC Thanh Hóa hiện đang quản lý 31 TBA/49MBA 110kV (có tổng công suất đặt S= 2.237MVA, tăng 337MVA so với cùng kỳ năm 2024) với 72 đường dây 110kV (dài 1.111,918km), 265 đường dây trung áp (7.572,08km) và 13.124km lưới điện hạ áp. Công suất cực đại (Pmax) toàn tỉnh tăng 8,86% so với cùng kỳ, có khu vực tăng đến 2%. Điện áp tại các TBA 110kV được duy trì ổn định trong giới hạn cho phép. Sản lượng điện thương phẩm đạt 4.200,89 triệu kWh, tăng 11,26% so với cùng kỳ, hoàn thành 46,56% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cùng yêu cầu hiện đại hóa ngành điện, chuyển đổi năng lượng bền vững, việc phát triển lưới điện thông minh là một xu hướng tất yếu. Quan điểm xuyên suốt được PC Thanh Hóa xác định là nâng cao độ tin cậy, an toàn trong cung cấp điện, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để tối ưu hóa quản lý vận hành và dịch vụ khách hàng.

Trong thời gian tới, PC Thanh Hóa sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng lưới điện theo hướng hiện đại hóa toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, lắp đặt công tơ điện tử, thiết bị đóng cắt thông minh, tăng cường kết nối SCADA, DAS... Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng AI, IoT trong phân tích phụ tải, dự báo sự cố, giúp ngành điện vận hành an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, xây dựng hệ sinh thái số trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Linh Hương